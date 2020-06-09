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09.06.2020 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге завели дело на учителя, побившего школьника пеналом

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении учителя, побившего школьника пеналом. Дело по статье "Жестокое обращение с детьми" возбуждено по материалам проверки прокуратуры, сообщает сайт ведомства.

Видео случившегося на уроке английского языка в калужской школе было размещено в соцсети вечером 4 июня. В подписи под ним поясняется, что сам инцидент произошел еще во второй четверти. Из выложенного видео ясно, что преподаватель, не сумев урезонить расшалившихся учеников, ударил одного из них пеналом. На кадрах видно, как у ребенка течет кровь по лицу.

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Появление сюжета в интернете вызвало проверку прокуратуры. В ходе проверки подтвердился сам факт того, что учитель "применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его физическому и психическому здоровью". Подтвердилось и причинение телесных повреждений ребенку.

В итоге материалы прокуратуры были переданы в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ. Контроль за расследованием - за прокурором города.

В случае, если вина педагога будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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