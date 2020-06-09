В Костроме начали изготавливать садовую мебель из отходов

Новости

Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10
Московские врачи рассказали о работе по борьбе с COVID-19 в Ингушетии 12:09
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании 12:08
Лето в городах Беларуси бьет температурные рекорды 12:06
В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб 12:01
В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать 11:56
ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 11:55
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
В Севастополе суд приговорил шпиона к десяти годам колонии 11:52
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями 11:51
В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов" 11:48
Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку 11:46
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске 11:45
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих 11:39
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи 11:37
Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак" 11:29
Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G 11:24
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова 11:22
Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid 11:20
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе 11:19
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете 11:17
В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус 11:12
Московские врачи вылечили от коронавируса более 109 тысяч человек 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эко-скамейки

В Костроме начали изготавливать садовую мебель из отходов
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 123(8177)
На улицах Костромы появились первые лавочки и урны, изготовленные из бытовых отходов. Мебель из переработанного пластика оказалась идеальной для обустройства городских пространств: она долговечна, экологична и не выгорает на солнце.
Эко-скамейки не только экологичны, но и довольно прочны, а также просты в сборке. Фото: Анна Скудаева/ РГ Эко-скамейки не только экологичны, но и довольно прочны, а также просты в сборке. Фото: Анна Скудаева/ РГ
Эко-скамейки не только экологичны, но и довольно прочны, а также просты в сборке. Фото: Анна Скудаева/ РГ

Первые эко-скамейки местного производства установили во дворе социальной гостиницы на улице Вокзальной, где в ожидании собственных квартир живут 14 выпускников детских домов.

Десять минут сборки - и новые лавочки занимают свое место в сквере возле приюта. Они выглядят так, будто выполнены из дерева, но на самом деле изготовлены из смеси песка и расплавленных пластиковых пакетов, а стоят значительно дешевле деревянных.

Фото: iStock
Почему переработка пластика пока остается делом энтузиастов

- Наш проект - стартап, ему меньше года, - рассказал "РГ" руководитель компании "ЭкоСреда" Олег Покась. - Начали мы с раздельного сбора мусора. Стали собирать сырье и думать: что с ним делать? И обратились к технологии полимер-песчаных изделий. Пленка начинает выделять вредные вещества при нагревании до температуры горения 380 градусов. У нас пленка не горит, мы ее доводим до температуры плавления в 270 градусов, чтобы она приобрела консистенцию пластилина. Пакеты, которые обычно выбрасывают, помещают в экструдер, плавят, смешивают с песком, получают однородную смесь. Ее закладывают в форму и помещают под пресс. При этом не используется никакой дополнительной краски или вредных химикатов

На одну лавочку у производителей эко-мебели уходит около 10 тысяч пластиковых пакетов и порядка 80 килограммов песка. В зависимости от формы, вес одного готового изделия достигает 120 килограммов.

Две пластиковые эко-лавочки из вторсырья - это одно спасенное дерево. Они тяжелые, крепкие, не требуют покраски, не деформируются, не горят, не боятся воздействия окурков. Кстати, сырьем изобретателей обеспечивают простые костромичи. При участии благотворительного фонда "География добра" специальные баки для раздельного сбора бытовых отходов уже появились во дворах 18 костромских домов.

На одну лавочку у производителей эко-мебели уходит около 10 тысяч пластиковых пакетов и 80 килограммов песка

- Наш двор очень активно подключился к раздельному сбору мусора, - рассказала "РГ" экоактивистка Наталья Цветкова. - Региональному оператору этот проект невыгоден, поскольку он получает деньги за объем: чем больше мусора - тем лучше. Но когда мы узнали, что пластик можно не отправлять на свалку, а превращать в красивую и экологичную уличную мебель, в тротуарную плитку и в товары для сада, то решили этот проект поддержать. Договорились об установке во дворе нашего дома специального контейнера. Его содержимое забирают у нас два раза в месяц.

Фото: depositphotos.com
Переработка низкосортной древесины в Кузбассе улучшит экологию лесов

В экодвижении "Во имя жизни" убеждены, что раздельный сбор мусора позволяет значительно снизить "экологический след" человека и степень вреда, наносимого природе.

- Чем меньше будет оставаться непереработанных остатков - "хвостов", - тем лучше. Единственная действующая под Костромой свалка "Холм" работает с нарушениями. Она почти полностью исчерпала свой ресурс, а подходящее место под новый полигон до сих пор не выбрано. Поэтому для нас вопрос правильной сортировки и утилизации мусора - очень важный, - считает сопредседатель экодвижения "Во имя жизни", депутат гордумы Валентина Ямщикова.

Вопрос переработки мусора активные костромичи связывают не только с новыми технологиями, но и с воспитанием.

- Наш фонд ведет новое направление эко-проекта - "Добрый пластик". Теперь средства, собранные после переработки пластика в рамках акции, будут направлены и на благоустройство территорий городских парков и социальных учреждений города, - рассказала руководитель благотворительного фонда "География Добра" Оксана Одегова.

Ей вторит Константин Ситников, руководитель благотворительного фонда "Будущее сейчас", в ведении которого находится получившая эко-скамейки социальная гостиница для сирот.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Экологичная переработка мусора в Костроме вызвала рост тарифов

- То, что сейчас делается, это очень важно. Пусть это пока небольшие шаги, но нужно менять сознание людей. Только с ответственным подходом к окружающей среде мы сможем сохранить ее для наших детей и быть спокойными, что мы не нанесли слишком большой урон, прожив свою жизнь в этом прекрасном месте, считает Константин Ситников.

Две пробные лавочки в качестве подарка для города предприниматели установили в костромском парке "Берендеевка". В ближайшее время эко-скамейки из старых пакетов появятся на территории Первомайского детского дома, на Чернигинской набережной и в центрах обслуживания пожилых людей.

Комментарий

Олег Покась, руководитель компании-изготовителя:

- С установкой контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов есть сложности: эти здания обслуживает региональный оператор, мы не можем заходить на их территорию. Но мы надеемся, что инициативу по установке таких контейнеров поддержат жители частного сектора, которые могут принимать подобного рода решения по своему усмотрению. Проблем с сырьем у нас нет. В месяц мы можем выпускать до 300 уличных скамеек. В дело идет все. Пригодится даже та пленка, в которую для транспортировки были завернуты скамейки, установленные сегодня в социальном учреждении.

Кстати

Проблема уборки и утилизации мусора в Костромской области особенно обострилась этой весной. Пользователи соцсетей начали массово размещать в интернете жалобы на рост мусорных завалов в жилых районах, вдоль дорог и в лесных массивах, где собираются любители пикников. В конце апреля управление муниципальных инспекций администрации Костромы организовало горячую линию, посвященную качестве уборки от мусора территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам. По данным мэрии, за время работы линии специалисты приняли десять обращений о некачественной уборке мусора. Еще 32 касались неудовлетворительного состояния территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.

"По всем жалобам костромичей специалистами управления муниципальных инспекций запланирован осмотр территорий. После проведенных проверок, при выявлении нарушений, будут составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы для рассмотрения в административную комиссию города Костромы", - пояснили в мэрии.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции