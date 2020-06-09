В Костроме начали изготавливать садовую мебель из отходов

На улицах Костромы появились первые лавочки и урны, изготовленные из бытовых отходов. Мебель из переработанного пластика оказалась идеальной для обустройства городских пространств: она долговечна, экологична и не выгорает на солнце.

Эко-скамейки не только экологичны, но и довольно прочны, а также просты в сборке. Фото: Анна Скудаева/ РГ

Первые эко-скамейки местного производства установили во дворе социальной гостиницы на улице Вокзальной, где в ожидании собственных квартир живут 14 выпускников детских домов.

Десять минут сборки - и новые лавочки занимают свое место в сквере возле приюта. Они выглядят так, будто выполнены из дерева, но на самом деле изготовлены из смеси песка и расплавленных пластиковых пакетов, а стоят значительно дешевле деревянных.

- Наш проект - стартап, ему меньше года, - рассказал "РГ" руководитель компании "ЭкоСреда" Олег Покась. - Начали мы с раздельного сбора мусора. Стали собирать сырье и думать: что с ним делать? И обратились к технологии полимер-песчаных изделий. Пленка начинает выделять вредные вещества при нагревании до температуры горения 380 градусов. У нас пленка не горит, мы ее доводим до температуры плавления в 270 градусов, чтобы она приобрела консистенцию пластилина. Пакеты, которые обычно выбрасывают, помещают в экструдер, плавят, смешивают с песком, получают однородную смесь. Ее закладывают в форму и помещают под пресс. При этом не используется никакой дополнительной краски или вредных химикатов

На одну лавочку у производителей эко-мебели уходит около 10 тысяч пластиковых пакетов и порядка 80 килограммов песка. В зависимости от формы, вес одного готового изделия достигает 120 килограммов.

Две пластиковые эко-лавочки из вторсырья - это одно спасенное дерево. Они тяжелые, крепкие, не требуют покраски, не деформируются, не горят, не боятся воздействия окурков. Кстати, сырьем изобретателей обеспечивают простые костромичи. При участии благотворительного фонда "География добра" специальные баки для раздельного сбора бытовых отходов уже появились во дворах 18 костромских домов.

На одну лавочку у производителей эко-мебели уходит около 10 тысяч пластиковых пакетов и 80 килограммов песка

- Наш двор очень активно подключился к раздельному сбору мусора, - рассказала "РГ" экоактивистка Наталья Цветкова. - Региональному оператору этот проект невыгоден, поскольку он получает деньги за объем: чем больше мусора - тем лучше. Но когда мы узнали, что пластик можно не отправлять на свалку, а превращать в красивую и экологичную уличную мебель, в тротуарную плитку и в товары для сада, то решили этот проект поддержать. Договорились об установке во дворе нашего дома специального контейнера. Его содержимое забирают у нас два раза в месяц.

В экодвижении "Во имя жизни" убеждены, что раздельный сбор мусора позволяет значительно снизить "экологический след" человека и степень вреда, наносимого природе.

- Чем меньше будет оставаться непереработанных остатков - "хвостов", - тем лучше. Единственная действующая под Костромой свалка "Холм" работает с нарушениями. Она почти полностью исчерпала свой ресурс, а подходящее место под новый полигон до сих пор не выбрано. Поэтому для нас вопрос правильной сортировки и утилизации мусора - очень важный, - считает сопредседатель экодвижения "Во имя жизни", депутат гордумы Валентина Ямщикова.

Вопрос переработки мусора активные костромичи связывают не только с новыми технологиями, но и с воспитанием.

- Наш фонд ведет новое направление эко-проекта - "Добрый пластик". Теперь средства, собранные после переработки пластика в рамках акции, будут направлены и на благоустройство территорий городских парков и социальных учреждений города, - рассказала руководитель благотворительного фонда "География Добра" Оксана Одегова.

Ей вторит Константин Ситников, руководитель благотворительного фонда "Будущее сейчас", в ведении которого находится получившая эко-скамейки социальная гостиница для сирот.

- То, что сейчас делается, это очень важно. Пусть это пока небольшие шаги, но нужно менять сознание людей. Только с ответственным подходом к окружающей среде мы сможем сохранить ее для наших детей и быть спокойными, что мы не нанесли слишком большой урон, прожив свою жизнь в этом прекрасном месте, считает Константин Ситников.

Две пробные лавочки в качестве подарка для города предприниматели установили в костромском парке "Берендеевка". В ближайшее время эко-скамейки из старых пакетов появятся на территории Первомайского детского дома, на Чернигинской набережной и в центрах обслуживания пожилых людей.

Комментарий

Олег Покась, руководитель компании-изготовителя:

- С установкой контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов есть сложности: эти здания обслуживает региональный оператор, мы не можем заходить на их территорию. Но мы надеемся, что инициативу по установке таких контейнеров поддержат жители частного сектора, которые могут принимать подобного рода решения по своему усмотрению. Проблем с сырьем у нас нет. В месяц мы можем выпускать до 300 уличных скамеек. В дело идет все. Пригодится даже та пленка, в которую для транспортировки были завернуты скамейки, установленные сегодня в социальном учреждении.

Кстати

Проблема уборки и утилизации мусора в Костромской области особенно обострилась этой весной. Пользователи соцсетей начали массово размещать в интернете жалобы на рост мусорных завалов в жилых районах, вдоль дорог и в лесных массивах, где собираются любители пикников. В конце апреля управление муниципальных инспекций администрации Костромы организовало горячую линию, посвященную качестве уборки от мусора территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам. По данным мэрии, за время работы линии специалисты приняли десять обращений о некачественной уборке мусора. Еще 32 касались неудовлетворительного состояния территорий, прилегающих к контейнерным площадкам.

"По всем жалобам костромичей специалистами управления муниципальных инспекций запланирован осмотр территорий. После проведенных проверок, при выявлении нарушений, будут составлены протоколы об административных правонарушениях и переданы для рассмотрения в административную комиссию города Костромы", - пояснили в мэрии.