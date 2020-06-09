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09.06.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет

Текст: Михаил Фалалеев
Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу Москвы задержали троих жителей столицы по подозрению в незаконном сбыте немаркированной табачной продукции.

В торговых помещениях на улице Плещеева обнаружено и изъято около 9 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму около 470 тысяч рублей. Подозреваемые организовали и осуществляли на территории Москвы деятельность по незаконному приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи этой продукции.

Фото: youtube.com
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Подозреваемые, заведомо зная, что купля-продажа сигарет без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот этой продукции на территории Северо-Восточного округа столицы.

Задержанными оказались трое жителей Москвы в возрасте от 38 до 42 лет.

Следственным управлением УВД по СВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.

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