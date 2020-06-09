В столице во вторник впервые за почти 2,5 месяца можно было пойти или поехать куда угодно, не оформляя пропуск, не сверяясь с графиком прогулок и не рискуя получить штраф. Пропускную систему, а с ней и самоизоляцию для всех отменил мэр Сергей Собянин. Также открылись парикмахерские и салоны красоты, без ограничений заработал каршеринг, в театрах возобновились очные репетиции.

Мэр отметил, что пандемия пусть медленно, но верно идет на спад. "Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки", - объяснил он. Часть ограничений сняли еще в мае, а в июне планируется почти полная их отмена.

Помимо уже перечисленных организаций во вторник открылись для посещений кладбища, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.

А уже с 16 июня заработают в полную силу стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Наконец, откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешат и посещение спортивных мероприятий, но при условии заполнения трибун максимум на 10%.

- Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита, - рассказал Собянин. - И наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

Открылись парикмахерские и салоны красоты

Кроме того, с 23 июня должны снять запрет на использование детских и спортивных площадок, а также скамеек во дворах и парках. Решение об отмене других запретов примут дополнительно.

Объявляя о снятии ограничений, мэр подчеркнул, что риск заражения хоть и уменьшился, но не исчез. Ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным. "Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - резюмировал градоначальник.