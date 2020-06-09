Новости

МИД: РФ за мирный диалог по Арктике, но готова защищать свои интересы 21:13
В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления 21:09
Власти Москвы озвучили требования к парикмахерским 21:04
В МИД РФ призвали США снизить накал вокруг "российского вмешательства" 20:56
Границы Кубы останутся закрытыми для туристов до августа 20:34
Крымские экологи зафиксировали рекордное число выбросов дельфинов 20:31
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса 20:08
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году 19:44
Пенсионерам с севера компенсируют поездку на отдых по электронным билетам 19:42
Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО 19:18
На пруду в Москве спасли тонувшую женщину 18:47
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 18:37
Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году 18:28
Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету 18:24
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию 18:23
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 18:18
В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры 18:12
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 20:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самоизоляцию отменили

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 125(8179)
В столице во вторник впервые за почти 2,5 месяца можно было пойти или поехать куда угодно, не оформляя пропуск, не сверяясь с графиком прогулок и не рискуя получить штраф. Пропускную систему, а с ней и самоизоляцию для всех отменил мэр Сергей Собянин. Также открылись парикмахерские и салоны красоты, без ограничений заработал каршеринг, в театрах возобновились очные репетиции.

Мэр отметил, что пандемия пусть медленно, но верно идет на спад. "Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки", - объяснил он. Часть ограничений сняли еще в мае, а в июне планируется почти полная их отмена.

Фото: РИА Новости
Хит Кипелова "Я свободен" стал гимном завершающейся самоизоляции

Помимо уже перечисленных организаций во вторник открылись для посещений кладбища, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.

А уже с 16 июня заработают в полную силу стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Наконец, откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешат и посещение спортивных мероприятий, но при условии заполнения трибун максимум на 10%.

- Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита, - рассказал Собянин. - И наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

Открылись парикмахерские и салоны красоты

Кроме того, с 23 июня должны снять запрет на использование детских и спортивных площадок, а также скамеек во дворах и парках. Решение об отмене других запретов примут дополнительно.

Объявляя о снятии ограничений, мэр подчеркнул, что риск заражения хоть и уменьшился, но не исчез. Ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным. "Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии", - резюмировал градоначальник.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В МИД рассказали о состоянии российско-американских отношений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей