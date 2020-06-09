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09.06.2020 17:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Жить и побеждать

Текст: Юрий Снегирев
Видео: Егор Бадьянов
Карате - спорт особенный. Физические данные важны, но каратиста делает сила духа. Этим юным спортсменам ее не занимать. ДЦП - страшный диагноз. Но вопреки ему они занимаются и уже достигли успеха. Сегодня им вручают желтые пояса - первая ступень к вершинам мастерства.

В подмосковном Пушкино служит отец Кирилл. В прошлом каратист, хотя бывших каратистов не бывает. Он собрал вокруг себя целую секцию из детей-инвалидов. И дело пошло! Врачи удивляются - явные признаки улучшения.

Конечно, в инвалидной коляске маваши-гери не проведешь. Но главное здесь сопричастность к большому спорту. Лучшей поддержки не придумать.

Я видел эти счастливые глаза. И даже слезинки радости. И желание бороться. Только так можно победить болезнь.

Фото: Из личного архива
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К ребятишкам по телемосту обратился Сергей Бурлаков. Человек-легенда. Без рук и ног он первым в мире пробежал марафонскую дистанцию. Победил в Параолимпиаде и занимается самым жестким видом спорта - триатлоном наравне со всеми. Одним словом Маресьев наших дней.

Надо жить и побеждать. Каждый день. Каждую минуту. Поздравляю ребят и девчат с их первой ступенью к победе!

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