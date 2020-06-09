Новости

Мужчина купил автомобиль, который оказался сейфом для наркотиков 09:05
В Подольске мужчина избил продавца магазина скалкой и украл товар 09:00
Михаила Ефремова отпустили под подписку 08:59
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку 08:56
Синоптики рассказали о жаре в Москве 9 июня 08:55
На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы 08:48
Видео: медведь влез в полицейскую машину и устроил в салоне погром 08:30
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался 08:27
Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском 08:06
Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей 08:03
Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей 08:02
Какое место в автомобиле наиболее безопасно для ребенка 08:02
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов 07:52
Разлившееся в Норильске топливо преодолело боновые заграждения 07:30
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен 06:48
МЧС: Региональным властям следует увеличить территории пляжей 06:39
На дне Байкала произошло землетрясение 06:37
В Екатеринбурге скончался один из сбитых фургоном пешеходов 06:35
В США демократы потребовали убрать забор рядом с Белым домом 06:15
В Хабаровском крае начали набор волонтеров для исследования COVID-19 06:06
В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подольске мужчина избил продавца магазина скалкой и украл товар

Текст: Михаил Фалалеев

Необычный разбой совершил мужчина в Подольске. Вернее, сам разбой был как раз обычным, а вот орудием нападения он выбрал обычную деревянную скалку.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Крымчанин с игрушечным пистолетом ограбил ювелирные салоны

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение магазина сотовой связи, расположенного на улице Матросской, и попросил менеджера по продажам показать мобильный телефон. Когда продавец стал искать товар, мужчина ударил его несколько раз деревянной скалкой по голове, связал бельевой веревкой и похитил из кассы 35 тысяч рублей и 21 мобильный телефон, после этого скрылся. Общая сумма материального ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Подольск при поддержке Росгвардии задержали ранее судимого за разбойное нападение 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении аналогичного преступления.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 162 УК РФ "Разбой".

Татьяна Петрова рассказала, что при изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его по месту жительства. В ходе обыска квартиры фигуранта обнаружено и изъято около 30 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что похищенное имущество он продал на одном из московских рынков, полученные деньги потратил на личные нужды.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет