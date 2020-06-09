В Подольске мужчина избил продавца магазина скалкой и украл товар

Необычный разбой совершил мужчина в Подольске. Вернее, сам разбой был как раз обычным, а вот орудием нападения он выбрал обычную деревянную скалку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение магазина сотовой связи, расположенного на улице Матросской, и попросил менеджера по продажам показать мобильный телефон. Когда продавец стал искать товар, мужчина ударил его несколько раз деревянной скалкой по голове, связал бельевой веревкой и похитил из кассы 35 тысяч рублей и 21 мобильный телефон, после этого скрылся. Общая сумма материального ущерба составила более 340 тысяч рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Подольск при поддержке Росгвардии задержали ранее судимого за разбойное нападение 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении аналогичного преступления.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 162 УК РФ "Разбой".

Татьяна Петрова рассказала, что при изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его по месту жительства. В ходе обыска квартиры фигуранта обнаружено и изъято около 30 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что похищенное имущество он продал на одном из московских рынков, полученные деньги потратил на личные нужды.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.