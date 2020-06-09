Власти Москвы озвучили требования к парикмахерским

Столичные салоны красоты и парикмахерские должны принимать посетителей только в масках и перчатках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусу.

Требования обязательны как для персонала, так и для посетителей. Также в числе условий работы парикмахерских и салонов красоты - постоянное измерение температуры гостей и работников. Важна также обработка рук антисептиком и прием по записи - очереди в парикмахерских, согласно новым санитарным правилам, исключаются.

Напомним, что с 9 июня в Москве сняты самые строгие ограничения: отменены пропускная система и самоизоляция. В дополнение к уже открытым предприятиям сферы услуг заработали также парикмахерские. Этого дня москвичи ждали более двух месяцев.