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09.06.2020 05:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Благовещенск обрушился тропический ливень

Текст: Александр Ярошенко

Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков - 90 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. До этого самый дождливый июньский день был в 2018 году, тогда на областной центр Приамурья вылилось 85,6 миллиметров воды на квадратный метр.

"Влияние активного атмосферного фронта вчера разделило погоду в Амурской области на вполне умеренную и экстремальную, - сообщает Амурский гидрометеоцентр.

После трех часов непрекращающегося дождя Благовещенск практически полностью ушел под воду. На залитых улицах глохли машины, затоплено много дворов и подвалов жилых домов. В нескольких местах образовались самые настоящие провалы дороги, большие куски асфальта просто рухнули в промоины.

В городе введен режим ЧС. Управляющие компании ликвидируют последствия мощного ливня.

"В единую диспетчерскую службу Благовещенска поступило 259 заявок на откачку воды. Подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворовые территории нескольких школ и детских садов", - отмечается в сообщении.

Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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