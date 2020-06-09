На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы

На Чукотке паводок подтопил взлетно-посадочные полосы в селах Ваеги и Марково, а в последнем еще и 24 придомовые территории.

Как уточнила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Анадырского района Анастасия Лаврентьева, вода в жилые дома не зашла. Подтопления электростанции и водовода также не ожидается. Людей через подтопленные участки перевозят по установленному графику.

На реке Анадырь у Марково отметка неблагоприятного явления превышена на два сантиметра. Специалисты ожидают возможное повышение в ближайшие сутки еще на 20-40 сантиметров. В случае подтопления жилых домов в селе развернут пункт временного размещения, который создадут на базе интерната.

Возле Ваеги уровень неблагоприятного явления реки превышен на 12 сантиметров, подтоплена взлетно-посадочная полоса. Однако вода уже уходит, повышения уровня не будет.