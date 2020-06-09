Новости

На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы 08:48
Видео: медведь влез в полицейскую машину и устроил в салоне погром 08:30
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался 08:27
Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском 08:06
Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей 08:03
Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей 08:02
Какое место в автомобиле наиболее безопасно для ребенка 08:02
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов 07:52
Разлившееся в Норильске топливо преодолело боновые заграждения 07:30
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен 06:48
МЧС: Региональным властям следует увеличить территории пляжей 06:39
На дне Байкала произошло землетрясение 06:37
В Екатеринбурге скончался один из сбитых фургоном пешеходов 06:35
В США демократы потребовали убрать забор рядом с Белым домом 06:15
В Хабаровском крае начали набор волонтеров для исследования COVID-19 06:06
В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня 04:35
Расстрелявшему сослуживцев срочнику предъявили новое обвинение 04:18
Захарова оценила заявления США о "причастности" России к беспорядкам 04:01
Почтальон из Якутии выиграла квартиру в лотерею 03:59
Участник поджога полицейского участка в Миннеаполисе предстанет перед судом 03:44
На Камчатке 11-летнего мальчика убило током 03:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы

Текст: Юлия Гарднер

На Чукотке паводок подтопил взлетно-посадочные полосы в селах Ваеги и Марково, а в последнем еще и 24 придомовые территории.

Фото: РИА Новости
Паводок разрушил мост, связывавший Мурманск с Большой землей

Как уточнила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Анадырского района Анастасия Лаврентьева, вода в жилые дома не зашла. Подтопления электростанции и водовода также не ожидается. Людей через подтопленные участки перевозят по установленному графику.

На реке Анадырь у Марково отметка неблагоприятного явления превышена на два сантиметра. Специалисты ожидают возможное повышение в ближайшие сутки еще на 20-40 сантиметров. В случае подтопления жилых домов в селе развернут пункт временного размещения, который создадут на базе интерната.

Возле Ваеги уровень неблагоприятного явления реки превышен на 12 сантиметров, подтоплена взлетно-посадочная полоса. Однако вода уже уходит, повышения уровня не будет.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет