На Камчатке 11-летнего мальчика убило током

Следователи города Елизово выясняют обстоятельства гибели 11-мальчика. Его тело обнаружили неподалеку от поселка Раздольный рядом с высоковольтной линией электропередачи.

"Предварительно, по материалам проверки подросток самостоятельно залез на вышку электропередачи, зацепился руками за провода и погиб от удара электрическим током", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.