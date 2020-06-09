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09.06.2020 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области двух бывших полицейских осудили за насилие над подозреваемым, сообщает дальневосточная транспортная прокуратура.

Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком

Установлено, что в марте 2017 года оперативники Корсаковского линейного отдела полиции надели на задержанного наручники и били его руками и ногами, а также применяли электрошокер. Тем самым они хотели выбить из него признание в краже имущества.

Сотрудников обвиняли в совершении должностных лиц действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, совершенных с применением насилия и специальных средств (пункты "а", "б" часть третьей статьи 286 УК РФ).

Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Преступления правоохранителей

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