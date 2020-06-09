Почтальон из Якутии выиграла квартиру в лотерею

Почтальон из Якутии Галина Алексеева выиграла в лотерею квартиру стоимостью полтора миллиона рублей и 100 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба официального распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото", якутянке повезло в 370-м тираже "Жилищной лотереи".

"Победительница участвует в лотереях давно, но билеты покупает редко. В этот раз женщина почувствовала, что ей повезет. Счастливый билет купила в почтовом отделении, где она работает почтальоном. Там же спустя несколько дней она узнала о выигрыше", - говорится в сообщении.

Галина Алексеева не стала проверять билет сама, попросила коллегу. Поэтому о выигрыше сразу узнали работники отделения.

- На работе меня все поздравили. Пока шла к дому, подбирала слова в голове, чтобы рассказать родным о победе. Эмоции переполняли! Желаю всем это испытать, - говорит обладательница выигрыша.

У Алексеевой двое сыновей и трое внуков. Выигрыш она решила забрать деньгами. Часть суммы намерена подарить близким, а оставшиеся деньги планирует потратить на отпуск с семьей, когда закончится пандемия.

Как отмечают в пресс-службе "Столото", в "Жилищную лотерею" разыграно уже более трех тысяч объектов недвижимости, в том числе более 1,5 тысячи квартир.