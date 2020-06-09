В Хабаровском крае начали набор волонтеров для исследования COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю совместно в Хабаровским институтом эпидемиологии и микробиологии начали масштабное исследование на антитела к коронавирусной инфекции.

На протяжении десяти дней жителям региона, будут делать бесплатные анализы крови, чтобы определить, есть ли у них иммунитет к COVID-19.

Участником тестирования может стать любой человек, который не является носителем вируса. Всего будет отобрано три тысячи человек разного пола и возраста. Добровольцам необходимо заполнить анкету на сайте института и ждать ответ.

- Если человек по каким-то параметрам не подходит, ему об этом сообщат. Если волонтер подходит, ему предложат пройти исследование, укажут медицинскую организацию, куда нужно прийти в определенное время и сдать кровь, - рассказала журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Все расходы, связанные непосредственно с проведением исследования, организаторы берут на себя. А вот прибыть на место испытуемый должен самостоятельно, эти затраты не компенсируются. Результаты своего анализа доброволец сможет получить в регистратуре медучреждения.

- Благодаря этому исследованию мы будем иметь представление, какой сегодня иммунитет есть, как болеет или переболело население, - отметила Зайцева.

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