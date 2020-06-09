В Харбине появится российско-китайский кампус

В рамках празднования 100-летия Харбинского политехнического университета (ХПУ) в Харбине состоялась церемония закладки первого камня российско-китайского совместного кампуса ХПУ и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

- Гуманитарные обмены являются наиболее долговременным источником укрепления взаимоотношений, улучшения взаимопонимания и углубления сотрудничества между народами, - подчеркнул заместитель секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян, губернатор провинции Ван Вэньтао. - В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, а всесторонние обмены и сотрудничество - плодотворных результатов.

По его словам, провинция Хэйлунцзян, опираясь на преимущества расположения, истории и культурных традиций, активно содействует разностороннему и многоуровневому взаимодействию между двумя странами, находится в авангарде сотрудничества России и Китая.

Российско-китайский совместный кампус ХПУ и СПбГУ будет на практике способствовать развитию образовательных обменов между двумя странами и глубокой интеграции высококачественных образовательных ресурсов обеих сторон.

- ХПУ и СПбГУ будут дополнять сильные стороны друг друга, - выразил надежду Ван Вэньтао.

Генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков отметил, что кампус ХПУ и СПбГУ - это своеобразный совместный образовательный проект.

- Его реализация создаст хорошую платформу для сотрудничества России и Китая в области образования, а также поможет подготовить и объединить специалистов нового поколения в различных областях, которые унаследуют добрые традиции дружбы, добрососедства и стратегического взаимодействия наших стран, - добавил Ощепков. - Надеюсь на скорейшее завершение строительства кампуса и прием первой группы студентов на обучение.