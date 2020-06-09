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09.06.2020 06:01
Проект: В регионах

В Харбине появится российско-китайский кампус

В рамках празднования 100-летия Харбинского политехнического университета (ХПУ) в Харбине состоялась церемония закладки первого камня российско-китайского совместного кампуса ХПУ и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

- Гуманитарные обмены являются наиболее долговременным источником укрепления взаимоотношений, улучшения взаимопонимания и углубления сотрудничества между народами, - подчеркнул заместитель секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян, губернатор провинции Ван Вэньтао. - В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, а всесторонние обмены и сотрудничество - плодотворных результатов.

По его словам, провинция Хэйлунцзян, опираясь на преимущества расположения, истории и культурных традиций, активно содействует разностороннему и многоуровневому взаимодействию между двумя странами, находится в авангарде сотрудничества России и Китая.

Российско-китайский совместный кампус ХПУ и СПбГУ будет на практике способствовать развитию образовательных обменов между двумя странами и глубокой интеграции высококачественных образовательных ресурсов обеих сторон.

Фото: Сайт "Партнеры"
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- ХПУ и СПбГУ будут дополнять сильные стороны друг друга, - выразил надежду Ван Вэньтао.

Генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков отметил, что кампус ХПУ и СПбГУ - это своеобразный совместный образовательный проект.

- Его реализация создаст хорошую платформу для сотрудничества России и Китая в области образования, а также поможет подготовить и объединить специалистов нового поколения в различных областях, которые унаследуют добрые традиции дружбы, добрососедства и стратегического взаимодействия наших стран, - добавил Ощепков. - Надеюсь на скорейшее завершение строительства кампуса и прием первой группы студентов на обучение.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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