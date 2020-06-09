Нижегородская учительница разобрала речевые ошибки Юрия Дудя

Нижегородская учительница русского языка Татьяна Гартман выпустила очередной ролик, в котором разобрала ошибки журналиста и блогера Юрия Дудя. Одна из ошибок - весьма распространенная.

К примеру, в одном из роликов журналист спрашивал собеседника, "закончил ли" он высшее учебное заведение. Татьяна Гартман объяснила, что в таком случае нужно использовать глагол "окончить". А вот, например, работу можно и "окончить" и "закончить", оба варианта будут правильными.

Также учительница указала на то, что Юрий Дудь неправильно поставил ударение в слове "прикрепим", говоря о ссылке. Оно должно ставиться на последний слог, поскольку в слове слабый корень. Аналогичная ситуация будет в однокоренных глаголах с другими приставками - открепим, закрепим, укрепим.

Татьяна Гартман подробно разобрала распространенную ошибку. Журналист использовал фразу "в скольки спектаклях", сделав ударение на последний слог. Учительница пояснила, что правильно будет сказать "в скольких" с ударением на первый.

- Когда речь заходит о времени, то ошибаются почти все. Спрашивают "до сколькИ" вместо до "до скОльких". Перед нами явление, которое называется "узус" - общепринятое языковая практика, которая идет вразрез с тем, как говорит большинство, - рассказала она.

В свою очередь Юрий Дудь в своем Instagram поблагодарил Татьяну Гартман за новые знания. "Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой", - написал он.