Пензенские лесничества получили спецтехнику

Новости

Преподаватели немецкого вуза скинулись на помощь студентам на время пандемии 13:45
В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение 13:41
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 13:39
В Германии раскритиковали отель за отказ принимать полных гостей 13:38
Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку 13:37
Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции 13:32
В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей 13:32
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет" 13:30
В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки" 13:30
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова 13:29
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей 13:28
Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот 13:27
Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ 13:27
Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака 13:22
Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден 13:20
Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов 13:14
Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны 13:10
Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19 13:07
В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:04
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева 13:04
Преемник Haval H6 впервые попал на видео 13:00
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах 12:55
Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно 12:55
Лукашенко оценил характер избирательной кампании президента 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пензенские лесничества получили спецтехнику

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области состоялась торжественная церемония передачи спецтехники местным лесничествам. Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Иван Белозерцев.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Лесопожарную и патрульную технику приобрели в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", который реализуется при поддержке президента России.

Регион закупил 33 единицы спецтехники. Это четыре лесопожарных комплекса "Егерь" на базе автомобиля ГАЗ, один тягач КАМАЗ, три квадроцикла с прицепом, 18 автомобилей на платформе УАЗ "Хантер" и семь - на платформе УАЗ "Патриот". Автотранспорт передан в "Лесопожарный центр" и подведомственные учреждения в муниципальных районах для тушения лесных пожаров и осуществления лесного и пожарного надзора на территории Пензенской области.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензенской области снизили арендные платежи для бизнеса

- Эта техника очень нужна в лесничествах. Она позволит проводить все необходимые для сохранения лесного богатства мероприятия: опашку массивов, регулярное их патрулирование, оперативное тушение возгораний, - обратился к сотрудникам лесничеств глава региона Иван Белозерцев. - В Пензенской области уделяется большое внимание охране окружающей среды, уникальной природы и укрепления экологической безопасности. С этой целью реализуются природоохранные программы и принимаются все усилия, чтобы обеспечить право каждого жителя на благоприятную окружающую среду.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области уже не первый год принимает участие в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В прошлом году на его реализацию регион из федерального бюджета получил около 40 миллионов рублей. Пензенская область первой из всех субъектов заключила государственные контракты на приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В марте 2019 года пришла первая партия - пять плугов и четыре культиватора, а также 359 ранцевых огнетушителей. Помимо этого в рамках нацпроекта проводились мероприятия по лесовосстановлению и формированию семенного фонда, были приобретены семена сосны. На сегодня в питомниках высажены сеянцы сосны на площади почти три гектара.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
В Пензенской области малый бизнес получил максимальную поддержку

- Особое внимание уделяется выполнению противопожарных мероприятий на территории лесничеств и собственниками земельных участков, прилегающих к лесным массивам.

В этом году в регионе уже было зарегистрировано 22 лесных пожаров на общей площади 93 гектара, - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Он поручил лесничествам активнее заниматься информированием населения о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Внедряются комплексные меры, чтобы создать систему эффективного прогнозирования и реагирования на пожары, быстро сосредотачивать силы и средства для их тушения.

Кстати

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также посетил Пензенский аграрный колледж, где готовят кадры для лесничеств. Здесь обучаются 900 студентов по 14 специальностям. Около 11 процентов учащихся - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В последние годы в колледже проводится модернизация материально-технической базы. Проведен капитальный ремонт крыши, актового зала и спортзала. Учебному заведению подарен комбайн. Учащиеся и преподаватели собственными силами высадили экспериментальный сад на основе мини-питомника. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче колледжу земель в близлежащих районах для разведения учебных садов, чтобы студенты учились делать обрезку, прививку плодовых деревьев, новые участки также необходимы для выращивания овощей и зерновых культур.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей