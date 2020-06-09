Пензенские лесничества получили спецтехнику

В Пензенской области состоялась торжественная церемония передачи спецтехники местным лесничествам. Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Иван Белозерцев.

Лесопожарную и патрульную технику приобрели в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", который реализуется при поддержке президента России.

Регион закупил 33 единицы спецтехники. Это четыре лесопожарных комплекса "Егерь" на базе автомобиля ГАЗ, один тягач КАМАЗ, три квадроцикла с прицепом, 18 автомобилей на платформе УАЗ "Хантер" и семь - на платформе УАЗ "Патриот". Автотранспорт передан в "Лесопожарный центр" и подведомственные учреждения в муниципальных районах для тушения лесных пожаров и осуществления лесного и пожарного надзора на территории Пензенской области.

- Эта техника очень нужна в лесничествах. Она позволит проводить все необходимые для сохранения лесного богатства мероприятия: опашку массивов, регулярное их патрулирование, оперативное тушение возгораний, - обратился к сотрудникам лесничеств глава региона Иван Белозерцев. - В Пензенской области уделяется большое внимание охране окружающей среды, уникальной природы и укрепления экологической безопасности. С этой целью реализуются природоохранные программы и принимаются все усилия, чтобы обеспечить право каждого жителя на благоприятную окружающую среду.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области уже не первый год принимает участие в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В прошлом году на его реализацию регион из федерального бюджета получил около 40 миллионов рублей. Пензенская область первой из всех субъектов заключила государственные контракты на приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В марте 2019 года пришла первая партия - пять плугов и четыре культиватора, а также 359 ранцевых огнетушителей. Помимо этого в рамках нацпроекта проводились мероприятия по лесовосстановлению и формированию семенного фонда, были приобретены семена сосны. На сегодня в питомниках высажены сеянцы сосны на площади почти три гектара.

- Особое внимание уделяется выполнению противопожарных мероприятий на территории лесничеств и собственниками земельных участков, прилегающих к лесным массивам.

В этом году в регионе уже было зарегистрировано 22 лесных пожаров на общей площади 93 гектара, - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Он поручил лесничествам активнее заниматься информированием населения о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Внедряются комплексные меры, чтобы создать систему эффективного прогнозирования и реагирования на пожары, быстро сосредотачивать силы и средства для их тушения.

Кстати

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также посетил Пензенский аграрный колледж, где готовят кадры для лесничеств. Здесь обучаются 900 студентов по 14 специальностям. Около 11 процентов учащихся - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В последние годы в колледже проводится модернизация материально-технической базы. Проведен капитальный ремонт крыши, актового зала и спортзала. Учебному заведению подарен комбайн. Учащиеся и преподаватели собственными силами высадили экспериментальный сад на основе мини-питомника. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче колледжу земель в близлежащих районах для разведения учебных садов, чтобы студенты учились делать обрезку, прививку плодовых деревьев, новые участки также необходимы для выращивания овощей и зерновых культур.