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09.06.2020 09:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Коллектив ученых двух пермских вузов (ПНИПУ и ПГМУ им. Вагнера) исследуют влияние формы защитных зубных шин, которые снижают вредные воздействия на зубочелюстную систему человека. Разработка поможет улучшить их конструкцию, чтобы сохранить зубы при физических и психоэмоциональных нагрузках.

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В частности, исследователи проанализировали, как защищают зубы два вида конструкций: однослойная и трехслойная, которая включает промежуточный слой из А-силикона. Эксперименты показали, что трехслойная шина снижает уровень напряжения в твердых тканях зубов в 15 и более раз, а при правильном подборе положения, геометрии, толщины и длины прослойки - в 35 раз. При использовании однослойные шины, напряжение удалось снизить всего в 5 раз. Работа пермских ученых получила поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Напомним, что зубные шины часто используют спортсмены, чтобы защищать лицо от травм, поддерживать нижнюю челюсть в правильном положении, перераспределять повышенное давление и предотвращать развитие патологий.

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