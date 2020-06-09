Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения

Коллектив ученых двух пермских вузов (ПНИПУ и ПГМУ им. Вагнера) исследуют влияние формы защитных зубных шин, которые снижают вредные воздействия на зубочелюстную систему человека. Разработка поможет улучшить их конструкцию, чтобы сохранить зубы при физических и психоэмоциональных нагрузках.

В частности, исследователи проанализировали, как защищают зубы два вида конструкций: однослойная и трехслойная, которая включает промежуточный слой из А-силикона. Эксперименты показали, что трехслойная шина снижает уровень напряжения в твердых тканях зубов в 15 и более раз, а при правильном подборе положения, геометрии, толщины и длины прослойки - в 35 раз. При использовании однослойные шины, напряжение удалось снизить всего в 5 раз. Работа пермских ученых получила поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Напомним, что зубные шины часто используют спортсмены, чтобы защищать лицо от травм, поддерживать нижнюю челюсть в правильном положении, перераспределять повышенное давление и предотвращать развитие патологий.