Преподавателя вуза в Удмуртии осудили за взятку оловянными солдатиками

Доцент кафедры физической культуры и спорта Ижевского государственного технического университета брал взятки в виде оловянных солдатиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В обмен на зачет по предмету он просил студентов купить ему определенные фигурки и называл магазин, в котором их продают. Студенты купили солдатиков и краску к ним на общую сумму в 1460 рублей, передали их преподавателю, после чего им поставили зачет.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК России - "мелкое взяточничество". Суд оштрафовал преподавателя на 10 тысяч рублей.