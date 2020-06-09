Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Сегодня Волжский районный суд Саратова полностью оправдал бывшего начальника регионального главка МЧС России Игоря Качева. Согласно оглашенному решению генерал оправдан ввиду отсутствия состава преступления.

Известно, что уголовное дело в отношении и Качева было возбуждено по ч. 1 ст 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". 56-летнему Игорю Качеву инкриминировали превышение должностных полномочий при оформлении госконтрактов и сговор с фирмами-подрядчиками.

Дело расследовал следственный отдел областного УФСБ.

Гособвинитель просил для генерала два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Также прокуроры просили удовлетворить гражданский иск представителя потерпевшей стороны на 6 миллионов 200 тысяч рублей. Дело длилось с конца 2018 года и теперь закончилось безрезультатно. Хотя начиналось оно очень громко. По данным региональных СМИ Игорь Качев приходится братом губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. И многие уже тогда прогнозировали возбужденному делу непростую судьбу.