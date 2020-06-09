Татарстан решил привлекать гостей небывалыми предложениями

Татарстан стал одним из первых регионов, который не отваживает гостей, как это делают некоторые губернаторы, а, наоборот, завлекает туристов в гости хорошими скидками. С 5 июня жителям других регионов не нужно будет проходить обсервацию, если они захотят приехать в республику, плюс ко всему для гостей приготовлена масса интересных предложений.

К примеру, в Казани, бронируя отель на две ночи, турист получает проживание еще на сутки в подарок. У семей с детьми есть возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет с предоставлением места и завтрака. Все воспользовавшиеся этими предложениями по размещению получают в подарок бесплатную двухчасовую пешую экскурсию по центру столицы республики. В акции участвуют 24 гостиницы.

Другой момент - это 25-процентная скидка в кафе и ресторанах города. С 11 июня общепиту разрешили размещать гостей на летних верандах. Скидку можно получить примерно в шести десятках ресторанов города.

За два месяца простоя из-за пандемии туристическая индустрия республики потеряла 4,8 миллиарда рублей. Отели хоть и не закрывались, но заполняемость многих из них составила менее одного процента. Сейчас же глава госкомитета по туризму Сергей Иванов такими предложениями хочет завлечь гостей в Татарстан и сделать их пребывание выгодным и для гостей, и для республики.

Программа "Тысяча и одно удовольствие выходного дня" придумана для муниципальных районов. Всего за 2200 рублей турист получает двухдневное с одной ночевкой проживание в местной гостинице, завтрак, два обеда и две экскурсии. Пока предложение действует на четырех направлениях: это Великий Болгар, Чистополь, Камское Устье и Елабуга. Последнее, пожалуй, самое привлекательное: гостям не хватит двух выходных дней, чтобы все осмотреть.

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко с конца 90-х занимается развитием туризма в городе. Поэтому там прекрасная инфраструктура и насыщенные программы. По сути, исторический центр Елабуги немного напоминает исторический центр Одессы. Куда ни шагни, везде историческая личность или какая-то городская легенда.

Как-то в одном из соцопросов треть респондентов назвали самым известным российским художником Ивана Шишкина. Его мемориальный дом-музей как раз находится в Елабуге, и там можно узнать, какую картину художник мог спрятать в полу и зачем он это делал. Пройтись чуть дальше - и там же единственный музей в России, посвященный кавалергард-девице Надежде Дуровой. Чуть дальше - Покровская церковь, в которой в начале 90-х отпевали Марину Цветаеву с позволения патриарха Алексия Второго. Церковь, как известно, не разрешает отпевать самоубийц, но в этом случае поэтессу простили, посчитав ее жертвой системы.

А еще есть музей портомойни, где поймешь, как стирали в XIX веке в отсутствие стиральных машин. Музей-театр "Трактир", в котором узнаешь, откуда пошло выражение "быть под мухой". Оказывается, трактирщики, чтобы привлечь посетителей, первую маленькую рюмку - спиртного в нее помещалось не больше, чем в чайную ложку, - наливали бесплатно. Вот эту-то посудину и называли "мухой". После десятка таких "комплиментов" в разных трактирах посетитель и доходил до состояния "под мухой".

- Я говорю, что каждый турист, приезжающий в Елабугу, буквально выстрадан сотрудниками нашего музея, - говорит Гульзада Руденко. - И мы восприняли новость об организации "туризма выходного дня" с большой радостью. В первые две недели после разрешения музеям открыться к нам приходило в день один-два туриста.

Забавно, но в книге отзывов и предложений последнее сообщение датировано 23 марта 2020 года. На следующий день все развлекательно-образовательные учреждения республики закрылись. И корреспондент "РГ" стал первым, кто оставил запись после пандемии. Работники музейного комплекса посчитали это хорошим знаком.

- Конечно, цена в 2200 рублей нас поначалу даже напугала, - говорит Руденко. - В коллективе были мнения, что от такого "щедрого" предложения музеи финансово могут потерять. Но я считаю, что главное не заработать, а запомниться посетителям. Я уверена на 90 процентов, что приезжающие к нам уезжают с восторгом, поскольку очень много чего нового узнают. И обязательно вернутся.

По словам директора, 12 лет назад музей уже пытался предлагать тур выходного дня для жителей Набережных Челнов. Тогда музеи внедрили и туристическую карту, дающую скидки во всех заведениях, пустили бесплатный автобус до Елабуги, но, к сожалению, маршрут оказался популярным только среди бабушек.

- Мы единственный музей в Татарстане, а всего по России таких насчитывается три-четыре, кто является одновременно и туроператором, - говорит Руденко. - И мы отвечаем за турпродукт. Вы знаете, как хорошо, когда есть свой ресторан, свой магазин сувениров, сделанных в Елабуге, и все это входит в структуру музейного комплекса.

Руденко уверяет, что даже после окончания путешествий за 2200 рублей (программа рассчитана до 15 декабря) музей, скорее всего, предложит туристам что-то аналогичное. По ее мнению, это неплохой маркетинговый ход. И для туриста, который захочет вернуться в Елабугу, и для музея появится дополнительная услуга. Можно, например, устроить чаепитие на террасе дома Шишкиных с прекрасным видом на пруды и луга или отведать гречневой каши с тушенкой, приготовленной на костре в гусарском бивуаке, почувствовать себя первопечатником, напечатав принт на футболке с помощью станка XVII века...

Изначально госкомитет по туризму РТ рассматривал подобные путешествия исключительно как внутрирегиональный продукт, поскольку разные регионы России по-своему выходят из режима самоизоляции. Но после того как в Татарстане отменили режим обсервации для гостей, этот продукт может быть востребован и для гостей со всей России. По словам Сергея Иванова, сейчас готовятся программы по Альметьевску, Кукмору, Рыбной Слободе и Тетюшскому району.

- В Рыбной Слободе это будет завод по переработке рыбной продукции, в Альметьевске мы готовим программу, в которой турист может увидеть место первой пробуренной в Татарстане нефтяной скважины, - говорит Иванов. - Я не исключаю, что по некоторым направлениям возникнет "перегрузка" и гостиниц на всех в муниципалитете не хватит. Но в таком случае свои услуги готовы предоставить местные базы отдыха. За счет большого количества муниципальных районов, которые будут участвовать в программе, суммарно возможный номерной фонд на каждые выходные будет достаточно большой. Турист в любом случае сам выберет, куда ему отправиться.