В ЕР назвали первых кандидатов в губернаторы

В "Единой России" назвали 9 руководителей регионов, которые пойдут на предстоящие выборы губернаторов от партии.

Среди них есть как те, кто будет выдвигаться на очередной срок, так и новые временно исполняющие обязанности глав субъектов. Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на следующей неделе будет принято решение о выдвижении еще нескольких глав регионов.

Во вторник президиум генсовета "Единой России" принял решение рекомендовать к выдвижению от партии на предстоящих выборах президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Костромской области Сергея Ситникова, губернатора Тамбовской области Александра Никитина и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Кроме того от ЕР на выборы пойдут врио губернаторов Калужской (Владислав Шапша), Архангельской (Александр Цыбульский), Еврейской автономной областей (Ростислав Гольдштейн) и Севастополя (Михаил Развожаев).

"Это первый важный шаг в кампании, с 22 июня начнется защита стратегий наших кандидатов, в том числе защита губернаторов, которые пойдут от партии", - заявил Турчак.

Замсекретаря генсовета Сергей Перминов также рассказал, что выдвижение проходит в два этапа. "Мы рекомендуем к включению кандидатов в общий бюллетень, далее проходит региональная конференция", - напомнил он.