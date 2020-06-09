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09.06.2020 16:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЕР назвали первых кандидатов в губернаторы

Текст: Айсель Герейханова
В "Единой России" назвали 9 руководителей регионов, которые пойдут на предстоящие выборы губернаторов от партии.
Андрей Турчак. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Андрей Турчак. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Андрей Турчак. Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Среди них есть как те, кто будет выдвигаться на очередной срок, так и новые временно исполняющие обязанности глав субъектов. Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на следующей неделе будет принято решение о выдвижении еще нескольких глав регионов.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/ РИА Новости
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Во вторник президиум генсовета "Единой России" принял решение рекомендовать к выдвижению от партии на предстоящих выборах президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, губернатора Костромской области Сергея Ситникова, губернатора Тамбовской области Александра Никитина и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Кроме того от ЕР на выборы пойдут врио губернаторов Калужской (Владислав Шапша), Архангельской (Александр Цыбульский), Еврейской автономной областей (Ростислав Гольдштейн) и Севастополя (Михаил Развожаев).

"Это первый важный шаг в кампании, с 22 июня начнется защита стратегий наших кандидатов, в том числе защита губернаторов, которые пойдут от партии", - заявил Турчак.

Замсекретаря генсовета Сергей Перминов также рассказал, что выдвижение проходит в два этапа. "Мы рекомендуем к включению кандидатов в общий бюллетень, далее проходит региональная конференция", - напомнил он.

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