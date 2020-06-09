В Пензенской области усилили консультирование малого бизнеса

Около двух тысяч консультаций оказали сотрудники Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области за последний месяц. Большинство звонков касались вопросов о запрете и разрешении на работу, представители бизнеса также активно интересовались новыми мерами финансовой и налоговой поддержки.

В рамках регионального комплексного плана по устойчивому развитию экономики в условиях пандемии, был предусмотрен ряд мероприятий, по которым ответственным исполнителем стали администрации городских округов и муниципальных районов. В частности, для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, на муниципальном уровне предложили рассмотреть возможность снижения размера единого налога на вмененный доход. Такое решение принято в 27 районах и городах Пензенской области.

Снижение налоговой нагрузки получили более 15 тысяч предпринимателей в регионе. Сумма выпадающих доходов местных бюджетов составит 143 миллиона рублей.

В части предоставления льгот по земельному налогу решение принято в 11 районах области. Также в ряде муниципалитетов принято решении о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей за земельные участки и объекты недвижимости. На сегодняшний день заключены 145 дополнительных соглашений в отношении муниципального имущества в части предоставления отсрочки или освобождения от арендной платы.

- Большое внимание было уделено персональной работе с предпринимателями, - говорит министр экономики Пензенской области Сергей Капралов. - Среди мер поддержки в связи с распространением эпидемии наиболее востребованными у бизнеса являются субсидии в размере МРОТ. Они могут быть направлены на решение неотложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в том числе на выплату заработной платы. Потенциальными получателями субсидии в регионе являются более 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Министерство экономики Пензенской области подготовило реестр потенциальных получателей мер поддержки, по которым администрации проводят индивидуальную работу с предпринимателями. В итоге за апрель в налоговую службу за выплатой субсидий обратились более 12 тысяч пензенских налогоплательщиков, выплачено свыше 379 миллионов рублей. Для получения субсидий за май заявление необходимо подать до 1 июля. Уже около шести тысяч налогоплательщиков подали соответствующие заявления. Меньше чем за неделю выплачено свыше 26 миллионов рублей.

В Пензенской области охват получателей данного вида поддержки составил 87 процентов, что выше среднероссийского показателя на девять процентов.

Еще одна востребованная форма поддержки - это льготный кредит, это льготный кредит под два процента на сохранение занятости. Кредит можно направить на погашение ранее выданных займов по программам льготного кредитования и беспроцентных кредитов и другие цели. При этом воспользоваться им может более широкий круг предпринимателей не только из пострадавших отраслей, но и нуждающихся в помощи при восстановлении производства. Для малых и микропредприятий будут учитываться не только основные, но и дополнительные виды деятельности. Помимо льготной ставки будут доступны особые условия погашения кредита. Предприятиям, которые сохранят до 90 процентов сотрудников, кредит будет списан полностью вместе с процентами. Заемщики, сохранившие 80 процентов персонала, возвращают 50 процентов ссуды и процентов по ней. По основному виду деятельности этой поддержкой могут воспользоваться более 15 тысяч предпринимателей. Возможность использования дополнительного ОКВЭДа позволит значительно расширить список потенциальных получателей по данному виду поддержки. В итоге еще 26 тысяч субъектов могут рассчитывать на льготный кредит.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Предпринимателей надо поддерживать, а сотрудников, права которых нарушаются - поддерживать еще больше. Сегодня важнейший вопрос для глав муниципальных образований, министерства экономики, министерства труда и социальной защиты - это легализация трудовых отношений. В период самозанятости выявилось, что большое количество работников находилось в тени, с ними не были оформлены трудовые отношения. Много лет с этим боремся, но проблема остается. Большое число людей пришли в центр занятости и подали заявление, чтобы получить пособие по безработице. Количество таких граждан возросло. Нужно активнее защищать права и интересы граждан, к этой работе необходимо привлечь налоговую инспекцию, полицию и прокуратуру.