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09.06.2020 17:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экзаменационный вопрос

Чем будет отличаться зачисление абитуриентов в этом году?
Текст: Ольга Дмитренко, Наталья Саванкова
Российская газета - Экономика Поволжья № 123(8177)
Приемная кампания во всех вузах страны стартует 20 июня. Впервые это произойдет раньше, чем сдача ЕГЭ, и в большинстве регионов - в дистанционном формате: мало надежды, что до этого времени снимут все ограничения из-за эпидобстановки. Если выпускники школ не смогут сдать ЕГЭ в основные сроки проведения, тогда будут задействованы резервные дни в августе. Только после этого проведут зачисление в вузы. Приемная кампания обещает быть напряженной как для абитуриентов, так и для высшей школы.
В этом году абитуриенты узнают, можно ли им назвать себя студентами, из виртуальных списков. Но радость от этого наверняка будет совершенно реальная Фото: Антон Тушин/ТАСС В этом году абитуриенты узнают, можно ли им назвать себя студентами, из виртуальных списков. Но радость от этого наверняка будет совершенно реальная Фото: Антон Тушин/ТАСС
В этом году абитуриенты узнают, можно ли им назвать себя студентами, из виртуальных списков. Но радость от этого наверняка будет совершенно реальная Фото: Антон Тушин/ТАСС

Из-за эпидемии вузы уже лишились существенной части дополнительных доходов в виде курсов для поступающих и пробных ЕГЭ. Многие школьники перед основным этапом госэкзаменов записывались на подготовку в конкретном вузе, ее результатом были экзамены, максимально приближенные к реальному ЕГЭ. Сейчас университеты приостановили проведение пробных испытаний. Некоторые предложили проверочные работы в дистанционном формате. Задания предоставляются школьнику по заявке, а проверенная работа с анализом ошибок направляется по электронной почте.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Несмотря на то что госэкзамены еще впереди, уже после 20 июня выпускники могут подать заявление, аттестат, фотографии и другие документы. Приемные комиссии начнут с ними работать. Как только станут известны результаты ЕГЭ, их внесут в базу данных, и останется только провести рейтинговое зачисление, - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии Пензенского государственного университета (ПГУ) Виталий Соловьев.

Подать документы можно только двумя способами: через личный кабинет на сайте вуза либо на сайте госуслуг, где обещают запустить к этому времени специальный сервис. Он поможет одномоментно направить документы сразу в несколько учебных заведений и следить за конкурсом в режиме реального времени. Как и раньше, абитуриенту позволено выбрать пять вузов и в каждом - по три специальности.

Электронная подпись, о которой трубили недавно все заинтересованные коммерческие структуры, выпускникам не понадобится. Вернее, можно обойтись и без нее.

- Это лишь один из вариантов подтверждения учетной записи абитуриента на сайте госуслуг. Она действует наравне с остальными. Чаще всего люди пользуются для этого интернет-банком, но нужно, чтобы школьник являлся его клиентом, а не родители. Также для подтверждения учетной записи можно отправить письмо с данными по обычной почте или прийти в МФЦ по месту жительства, - пояснили в офисе "Мои документы" в Пензе.

Правда, работают они сейчас по предварительной записи, и лучше позаботиться о визите заблаговременно, сделав звонок за одну-две недели.

Главная интрига этого приема заключается в количестве заявлений от выпускников прошлых лет. Последние годы результаты ЕГЭ были рекордно высокими, как и средний проходной балл.

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- Кто тогда не прошел по конкурсу, может испытать удачу сейчас, надеясь, что в этом году у выпускников меньше возможностей для подготовки к экзаменам из-за дистанционного обучения. Мой сын фактически занимался самостоятельно. Я переживаю, как он сдаст ЕГЭ, - призналась мама выпускника Елена Завьялова.

В приемной комиссии ПГУ пояснили, что обычно выпускников прошлых лет считанные единицы, они не оказывают заметного влияния на средний балл. Как будет в этом году, прогнозировать никто не берется. Проходной балл складывается из суммы всех, кто подал документы.

Администрации вузов, особенно в глубинке, волнуются не меньше выпускников: от набора, тем более на платное отделение, во многом зависит финансовое положение учебного заведения. Контрольные цифры приема были утверждены еще в прошлом году и пока не претерпели существенных изменений. Ожидается, что они произойдут в следующем году, когда по востребованным специальностям: педагоги, медики, инженеры, IТ-специалисты - цифры приема на бюджетные места вырастут до 50 процентов.

- При формировании заявки от Пензенской области на 2021 год мы руководствовались пожеланиями не только ректоров вузов, но и, конечно, работодателей. Здесь учитывался и фактор того, что новые рабочие места будут создаваться с достойной заработной платой. Заявку мы сформировали достаточно обширную, старались, чтобы каждый университет у нас по своему специфическому направлению получил дополнительные места, - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В ближайшее время вузы региона примут участие в публичном конкурсе на распределение контрольных цифр приема, его итоги подведут 31 июля. Пока в ПГУ количество бюджетных мест по сравнению с предыдущим годом увеличилось на сто - за счет технических и инженерных направлений подготовки. Это немного, если учесть, что на платном отделении столько же человек учится только по одной специальности. Появились и принципиально новые направления обучения. Так, по заказу местных предприятий в Пензе начнут готовить специалистов для химической промышленности.

Зачисление в вузы в этом году пройдет в сжатые сроки, но порядок останется тем же. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы, квоты. Далее выйдет приказ, зачисляющий абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест. И последняя волна - зачисление оставшихся 20 процентов. К концу августа группы студентов будут окончательно сформированы. .

А как у соседей?

В Самарском университете сообщили, что готовы организовать прием документов дистанционно. Количество бюджетных мест на технические специальности в этом году не изменилось по сравнению с прошлым. Всего в этом году вуз может набрать 9733 студентов, из которых 2473 - на бюджетные места, и из них 1711 - по инженерным специальностям на бюджет, и 2175 - на платной основе.

"Эта приемная кампания по всей стране пройдет дистанционно. Поэтому мы впервые опробуем только удаленный прием документов, не будет личного общения с абитуриентами и их родителями. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы сегодняшним абитуриентам было комфортно поступить в университет: разработан удобный личный кабинет, продумана простая в использовании платформа для сдачи экзаменов, организована прозрачная система работы приемной комиссии, а также техническая, моральная, человеческая поддержка поступающих от сотрудников университета в режиме 24/7", - рассказали в пресс-центре вуза.

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