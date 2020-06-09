В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

Вчера в поселке Лемзер Пермского края пропала двухлетняя девочка. В настоящее время ее поиском занимаются сотрудники МВД России, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, для установления местонахождения пропавшей созданы поисковые группы, в состав которых входят кинологи со служебно-розыскными собаками. Они обследуют лесной массив и дворы населенного пункта. Помимо этого, в розыске используется беспилотный летательный аппарат,

Приметы девочки: на вид 2 года, волосы светло русые. Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы. Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.