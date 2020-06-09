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09.06.2020 12:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане создадут робота, способного напечатать дом за неделю

Текст: Олег Корякин
В Университете Иннополис разрабатывают тросового робота-строителя, который сможет возводить дома с помощью 3D-печати. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснил заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" Александр Малолетов, сейчас в строительстве используют разные виды роботов. Например, манипуляторов, которых приходится передвигать по площадке.

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Есть роботы портального типа. Здесь другая специфика - дом строится внутри них. Но такие здания нельзя масштабировать, поскольку они ограничены размерами самого робота.

"Тросовая система нашего робота решает такие проблемы. Его использование сокращает сроки работ и количество людей на стройке, потому что уже не требуется бригада рабочих. По нашим расчетам, двухэтажный дом площадью 15 на 15 метров тросовый робот возведет за неделю", - говорит Александр Малолетов.

Фото: скриншот с youtube.com
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Такого робота не нужно настраивать на определенную площадь здания. Требуются лишь башни с лебедками, на которых закреплены тросы на определенном расстоянии. Далее в специальную емкость заливается строительная смесь, задаются параметры, и начинается процесс 3D-печати с пульта.

Есть у этой технологии и свои ограничения. Поскольку высота башен 8 метров, робот способен возводить только двухэтажные дома.

Разработку робота, которая длится уже более полугода, планируют завершить к 2022 году.

Общество Наука Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео

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