В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала. На этот раз ее оскорбил сотрудник ГИБДД. Видео, подтверждающее данный факт, Оксана выложила на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел 8 июня возле здания Конгресс-холла на дороге в сторону набережной. Накануне там обвалился грунт и на подъезде дежурили инспектора ГИБДД, которые заблокировали проезд. По словам депутата, ее и мальчика с инвалидностью везли на автомобиле в гостиницу. Но инспектор отказался пропускать их машину, несмотря на то, что Оксана сказала, что она - инвалид, показала документы и пыталась объяснить: им нужно проехать в гостиницу, а не на набережную.

Между чемпионкой и инспектором начался конфликт, который Оксана Савченко открыто снимала на телефон. На кадрах полицейский говорит девушке: "Вы инвалид физический или моральный?". Эти слова вызвали негодование спортсменки.

В управлении ГИБДД Башкирии прокомментировали данную информацию и обещали разобраться.

- Инспектор уфимского полка ДПС ГИБДД Управления МВД России обеспечивал безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. По факту конфликтной ситуации проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника, - уточнили в ведомстве.

Напомним, это не первая скандальная история, в которую попадает паралимпийская чемпионка. В марте перед ней публично извинился вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, который грубо обратился, когда она тренировала детей в бассейне.