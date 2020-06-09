На дне Байкала произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,9 был зафиксирован в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятия, сообщает Интерфакс со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что землетрясение произошло сегодня, 9 июня, в 5:51 по местному времени в точке с координатами 53.51 градуса северной широты и 108.14 восточной долготы. Эпицентр находился на дне Байкала между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос.

- В эпицентре ощущалось пять баллов. В прибрежных байкальских поселках Онгурен (Иркутская область), Максимиха, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин (Бурятия) - три балла, - сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.