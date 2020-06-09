Новая амбулатория в кузбасском поселке Белогорск открылась для пациентов

В отдаленном кузбасском поселке Белогорск, жителям которого много лет оказывали первичную медицинскую помощь в аварийном здании бывшей больницы, заработала новая врачебная амбулатория.

Аккуратное модульное строение с чистыми и светлыми помещениями разительно отличается от старого, стены которого давно изъедены грибком из-за протекающей крыши. О том, что поселок с почти трехтысячным населением остро нуждается в нормальном лечебном учреждении (ближайшая поликлиника со стационаром - в 120 километрах), "РГ" писала неоднократно. Чашу терпения переполнили проливные дожди, обрушившиеся на Белогорск осенью прошлого года. Больницу пришлось временно закрыть, а пациентов принимать в передвижном ФАПе. Впрочем, медицинских кадров в поселке к тому времени уже практически не осталось.

Теперь же штат амбулатории полностью укомплектован. Для удобства врачей, медсестер и пациентов здесь созданы все условия, причем с элементами бережливого производства - навигационными указателями, информационными стендами и кнопкой вызова персонала для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как уточнил главврач Тисульской районной больницы (Белогорск находится в Тисульском районе. - Ред.) Денис Кузьмин, в амбулаторию завезли новую мебель, современное медицинское оборудование, установили пожарно-охранную сигнализацию со звуковыми извещателями и огнетушителями, как того требуют стандарты и нормы безопасности.