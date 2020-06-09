Полиция нашла два миллиона рублей, дерзко похищенных грабителями у инкассаторов Сбербанка 30 мая. Тогда история с налетом всколыхнула весь Красноярск. Двое налетчиков напали на машину инкассаторской службы, ранили ее сотрудников и скрылись на машине, поджидавшей неподалеку.

В городе сразу же был объявлен план "Перехват", руководство банка объявило о награде в один миллион рублей за достоверные сведения о преступниках. Сумма похищенного не разглашалась, но СМИ удалось узнать, что злоумышленники унесли с места преступления не менее двух миллионов рублей.

Ходить на свободе преступникам удалось всего неделю. Как сообщили в МВД России, в понедельник двое налетчиков и страховавший их водитель были задержаны. А 9 июня нашлись и украденные деньги. По словам сотрудников краевой полиции, подозреваемые поделили деньги между собой. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток и отвез его своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. А в подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Там же были найдены и пустые инкассаторские кассеты для денег.

Кстати, как выяснилось, задержанные спланировали нападение еще в 2017 году. Заранее они купили автомобиль и регулярно оттачивали навыки стрельбы.