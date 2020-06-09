В Красноярске задержали пособника террористов

В Красноярске задержан мужчина, которого подозревают в пособничестве террористам, сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, красноярец начал вести переписку с администратором одного из интернет-ресурсов, которого объявили в международный розыск за преступления террористической направленности. От этого человека житель краевого центра получил данные электронного кошелька, на который перевел крупную сумму - деньги предназначались на нужды ресурсного обеспечения членов террористической группировки, действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".