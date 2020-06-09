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09.06.2020 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярском крае задержаны трое несовершеннолетних, их подозревают в том, что они обучались террористической деятельности, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В Красноярске задержали пособника террористов

Как рассказали в ведомстве, материалы по этому делу СК предоставили сотрудники ФСБ региона.

- По предварительной версии следствия, трое подростков анархистских взглядов с октября 2019-го по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках, - прокомментировали в СК края.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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