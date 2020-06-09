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09.06.2020 16:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске построят еще одну набережную

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске появится еще одна общественная зона отдыха - набережная на территории быстро растущего микрорайона Европейский берег. Она, так же как и городская Михайловская набережная, будет обустроена на участке правого берега реки Обь. Ознакомившись с ходом строительства, мэр Анатолий Локоть отметил, что набережная станет доступной для всех горожан, здесь будет прямой выход к воде.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

По словам главы города, новый проект будет реализован за счет средств частного инвестора. По договоренности с муниципалитетом застройщик взял на себя обязательства по строительству социальных объектов, дорог и благоустройству прилегающих территорий.

- Сейчас ведутся подготовительные работы. Через месяц дизайн-проект будет представлен на худсовете. Также к его обсуждению приглашаются горожане. После этого начнется активная стадия благоустройства набережной, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Директор филиала компании-застройщика "Брусника. Сибакадемстрой" Михаил Ансимов сообщил, что новый проект планируется реализовать в несколько этапов. Два года назад была определена береговая линия. В этом году началось благоустройство первых 250 метров из запланированных 1080 метров. Уже построены ступени к воде, обустроены клумбы, дорожки для прогулок. Специалисты приступили к озеленению территории: деревья привезены специально из Германии - они хорошо приживаются. На набережной появятся велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки.

В этом году застройщик начнет строительство автомобильной дороги по улице Владимира Заровного. Протяженность транспортного каркаса, который будет охватывать весь микрорайон, - около 1,5 километра. На эти цели запланированы средства в городском бюджете.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть особо отметил, что этим летом в районе Европейского берега, на улице Большевистской, планируется приступить к возведению новой школы на 825 мест. Уже подготовлен проект, в настоящее время он проходит согласование. Строительство здания будет осуществляться за счет средств областного бюджета силами областного Управления капитального строительства.

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