В Омске 88 магазинов накажут за несоблюдение масочного режима

Совместные рейды сотрудников администрации и правоохранительных органов выявили череду нарушений требований безопасности в торговых точках Омска. Почти в девяноста сетевых магазинах не соблюдался масочный режим. Руководителям грозят крупные штрафы.

- За четыре дня (4-7 июня) межведомственная группа проверила 442 торговых комплекса, - сообщает департамент общественной безопасности Омской мэрии. - 88 из них работали с нарушениями. Замеры температуры сотрудников не проводились, защитные маски, антисептики отсутствовали.

Как оказалось, игнорируют правила безопасности и многие покупатели. Несмотря на непростую ситуацию, они также нарушают масочный режим. К административной ответственности по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" привлечено 85 посетителей торговых комплексов.

Всем гражданам, нарушающим чрезвычайный режим, грозит административный штраф в размере до 30 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юрлицам - до 300 тысяч рублей. Если нарушения происходят не в первый раз и от них пострадали люди, санкции становятся жестче, вплоть до уголовной ответственности.

Тем временем

Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, в Омской области остается серьезной. По данным регионального минздрава, за последние сутки подтверждено 75 новых случаев заражения COVID-19. Днем раньше их было 58, а накануне - 42. В списке погибших от опасной инфекции - 23 человека.