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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вырастил лебеду

В Омской области у нерадивых собственников земли начали изымать угодья
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Минимущество Омской области впервые выставило на публичные торги земельный участок, принадлежавший бывшему фермеру. Ранее Полтавский районный суд этот участок площадью 18,5 гектара у жителя села Новоильиновское изъял - земля поросла бурьяном и длительное время по назначению не использовалась.

- Собственник участка неоднократно привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по его использованию, земля не обрабатывалась много лет, - сообщил "РГ" министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

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Сам бывший фермер пояснил в суде, что был вынужден закрыть свое хозяйство в связи с преклонным возрастом. А желающих выкупить у него заброшенную пашню якобы не нашлось. В то же время на предложение добровольно отказаться от ненужных ему угодий он ответил категорическим отказом.

Конфискованную землю местные власти планируют вновь ввести в оборот. Начальная цена предмета аукциона определена на уровне 172 тысяч рублей.

В ближайшее время подобная практика будет продолжена. По словам начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области Евгения Гомана, принудительное изъятие неиспользуемых земель сельхозназначения и продажа их с аукциона позволит навести порядок с заброшенными землями в регионе.

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Несмотря на то, что Омская область в свое время заслужила славу крупнейшего аграрного региона страны, сегодня значительная часть полей, в Прииртышье находится в удручающем состоянии. По данным Россельхознадзора, из 7,5 миллиона гектаров земли в Омской области сегодня более 500 тысяч - неиспользуемые. Чтобы почва полностью восстановилась, потребуется не менее восьмидесяти лет.

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