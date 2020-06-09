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09.06.2020 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Врач центральной больницы Здвинского района Новосибирской области обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

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Как рассказали в региональной прокуратуре, неверное лечение, назначенное медиком, привело к внутренней кровопотере у пациентки. Уголовное дело вели сотрудники первого областного отдела по расследованию особо важных дел СК РФ. Они установили, что сибирячка обратилась в районную больницу 19 февраля прошлого года, она жаловалась на боль в ноге. В тот же день ее положили в палату, а лечащий врач поставил диагноз. Только вот сделал он это без проведения необходимых анализов и исследований.

В течение нескольких дней пациентке вводилось назначенное доктором лекарство. Как выяснилось позже, женщина не просто не нуждалась в этом препарате - напротив, он усугубил состояние ее здоровья.

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Прием препаратов, как и постановка диагноза, не сопровождался медицинскими исследованиями и должным наблюдением за состоянием здоровья женщины. С большим запозданием у нее обнаружилась внутренняя кровопотеря, развившаяся на фоне приема назначенного лекарства.

За причинение тяжкого вреда здоровью пациентки доктору грозит до одного года лишения свободы.

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