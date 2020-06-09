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09.06.2020 19:39
Проект: В регионах

Красный уровень

На Эльбрусе приступают к строительству новой высокогорной трассы
Текст: Андрей Стрельцов (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 123(8177)
Новую горнолыжную трассу "красного" уровня сложности планируют открыть в предстоящем зимнем сезоне. Строительство инфраструктуры на склонах Эльбруса является частью программы комплексного развития курортов Северного Кавказа, координируемой минэкономразвития России.

Подрядчик уже приступил к оформлению документации и подготовке к высокогорной стройке. Строительно-монтажные работы по плану начнутся в июле. Верхняя точка трассы будет находиться на отметке 3846 метров, ее протяженность по склону составит 1515 метров. Для защиты от лавин здесь установят снегоудерживающие барьеры.

Фото: iStock
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- В перспективе также планируем построить три канатные дороги и еще девять горнолыжных трасс. Мы уже завершили подготовку проектной документации на два подъемника, работаем над третьим, - сообщил гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Одна из планируемых КСК канатных дорог будет идти от станции "Гара-Баши" до Приюта-11 и дойдет до отметки, расположенной выше четырех тысяч метров над уровнем моря. Остальные подъемники и трассы планируется объединить на новой поляне и соединить со станцией "Гара-Баши".

- Эльбрус обладает огромным потенциалом для занятий спортом и отдыха в любое время года. И конечно же, для горнолыжников открытие новой трассы еще больше повысит привлекательность Приэльбрусья в зимний сезон, - считает представитель местного бизнес-сообщества и гендиректор комплекса "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Cеверокавказский туркластер

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