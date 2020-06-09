В Кабардино-Балкарии в нынешнем году введут в эксплуатацию Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 мегаватт. Станция в Черекском районе региона уже построена, сейчас идут комплексные испытания трех гидроагрегатов.

МГЭС особенно актуальны на территориях со сложным ландшафтом, которые проблематично обеспечивать электричеством из единой энергосистемы. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Как сообщили в компании "РусГидро", оборудование уже синхронизировано с Единой энергосистемой России. Гидроагрегаты во время испытаний 72 часа передавали ей первые киловатт-часы. "Испытаны головной водозаборный узел, тоннели, деривационный лоток и напорный водовод. В здании ГЭС смонтировано все основное и вспомогательное оборудование. Подготовка к ее вводу в эксплуатацию завершается, ведется оформление разрешительных документов", - отметили в "РусГидро".

Станция обеспечит надежное энергоснабжение населенных пунктов высокогорного Черекского района. Среднегодовая выработка составит 60 миллионов киловатт-часов. Гидроагрегаты спроектированы с учетом того, что МГЭС расположена на горной реке на высоте более тысячи метров.

- Сумма инвестиций в Верхнебалкарскую МГЭС - 2,2 миллиарда рублей. Потенциал рек большой, проектов и бизнес-идей много, но все они концентрируются в дочерних компаниях "Русгидро". Регион предоставляет площадки и участвует в соинвестировании, - сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

Кабардино-Балкария, как и другие регионы СКФО, кроме Ставрополья, энергодефицитны. Развитие собственной генерации обеспечит республикам Северного Кавказа энергобезопасность и снизит нагрузку на энергосети юга России.

В СКФО расположена почти треть действующих в России МГЭС. Сейчас строится еще пять станций, в том числе три - в Карачаево-Черкессии и одна - на Ставрополье. Проблемы энергодефицита у республик схожи. Например, в КБР внутренняя выработка покрывает меньше половины потребностей региона. Власти стремятся в ближайшем будущем нарастить ее настолько, чтобы минимум 70 процентов электричества производилось в субъекте.

В начале июня стало известно, что три новые МГЭС собираются построить в Северной Осетии. Ориентировочная стоимость инвестпроекта - четыре миллиарда рублей. Для их размещения рассматриваются территории Алагирского, Ирафского и Моздокского районов. Новые станции общей мощностью 17,5 мегаватта стабилизируют ситуацию с электроснабжением в горных населенных пунктах РСО - Алания, стимулируют развитие туристического кластера в районах.

Специальная рабочая группа проведет земельный анализ, сделает расчет возможных рисков и оценку использования охранных зон, в том числе территорий, относящихся к культурным памятникам. В случае положительного заключения к концу года будут оформлены необходимые документы. Строительство запланировано на 2021-2025 годы.

Однако не только российский энергохолдинг, больше половины акций которого принадлежат государству, заинтересован в строительстве МГЭС на Кавказе. На днях дагестанская компания EcoEnergy сообщила о намерении построить в республике несколько мини-ГЭС совместно с итальянскими партнерами. Речь идет об объектах гидрогенерации мощностью до пяти мегаватт с одновременным использованием солнечной энергии для повышения эффективности.

В пресс-службе EcoEnergy group, куда корреспондент "РГ" направил запрос, раскрывать подробности отказались, сообщив: "Ваши вопросы затрагивают интересы наших инвестиционных и технологических партнеров. Ответы требуют раскрытия информации, которая в настоящий момент находится под действием положений о конфиденциальности".

В правительстве же региона обсуждают создание Самурского энергетического кластера. В этом проекте намерена участвовать Корпорация развития Дагестана. На первом этапе предполагается построить две малые ГЭС суммарной мощностью 41,9 мегаватта. Как заявил представитель корпорации, уже проведены необходимые инженерные изыскания, водно-энергетические расчеты, проработан бизнес-план с учетом всех рисков.

- Размещение малых гидростанций каскадным способом в русловой части реки не приводит к затоплению значительных площадей. Кроме того, важным является возможность использовать водные объекты для орошения близлежащих сельхозземель, рыборазведения, а также для пожаротушения, - рассказал руководитель корпорации Артур Алибеков.

В Дагестане накоплен солидный опыт строительства больших и малых ГЭС. Руководитель дагестанского филиала "РусГидро" Тимур Гамзатов рассказал корреспонденту "РГ", что в структуре филиала сейчас семь МГЭС. Но на них нет утвержденного розничного тарифа с инвестиционной составляющей. Это значит, что инвесторы, строящие малые ГЭС мощностью до пяти мегаватт, не могут вернуть свои инвестиции, хотя возможность получения такого тарифа предусмотрена специальным постановлением правительства РФ. Согласно этому документу разрабатываются правила для регионов, которые утверждаются территориальными правительствами с учетом местной специфики.

В дагестанском документе указано, что в конкурсе на строительство малых ГЭС могут участвовать только те компании, которые используют на своих объектах генерирующее оборудование, изготовленное на территории республики. Однако такого производства в субъекте просто нет, и неизвестно, когда оно будет. Кроме того, не предусмотрен механизм получения розничного тарифа с инвестиционной составляющей для уже действующих малых ГЭС.

В Дагестане эти объекты расположены в основном в южной части региона - на притоках Самура. По словам Тимура Гамзатова, все они убыточны и уже стоит вопрос о закрытии двух станций. Чтобы развивать гидроэнергетику в целом и малые ГЭС в частности нужно учесть несколько факторов. Гамзатов привел такой пример. На реке Самур нет водохранилищ сезонного регулирования. Весной, во время паводка, фактически около трети годового стока уходит впустую в море, так как воду негде аккумулировать.

- ГЭС всегда были объектами двойного назначения. Помимо выработки электроэнергии, водные резервы используются для водоснабжения и мелиорации. Так, жители Махачкалы потребляют воду из Миатлинского водохранилища, а Чирюртская ГЭС является источником водоснабжения нескольких оросительных систем, - пояснил Тимур Гамзатов.

Преимущества малых ГЭС, учитывая рельеф Дагестана, очевидны, считают в филиале "РусГидро". Во-первых, снижаются потери в сетях, которые возникают из-за транспортировки ресурса за сотни километров. Во-вторых, повышается надежность энергоснабжения и качество поставляемой энергии. В-третьих, малые станции удобны для ремонта и обслуживания.

Экономическая же эффективность объектов зависит от стратегии региона.

- Если в розничном тарифе будет учтена инвестиционная составляющая, то строить и обслуживать малые ГЭС станет выгодно. Но для этого власти республики должны создать в отрасли благоприятную среду для инвесторов, - считает Гамзатов.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) рассказали, что нынешняя программа поддержки ВИЭ на оптовом рынке, к сожалению, не стала привлекательнее для инвесторов. Планы ввода мощностей корректировались несколько раз и в итоге сократились вчетверо. На семи конкурсах отобраны для строительства гидрообъекты общей мощностью не более 150 мегаватт. По ветряным и солнечным станциям активность предпринимателей была значительно выше - отобраны проекты общей мощностью 3200 и 1800 мегаватт соответственно.

"Основные причины низкой инвестиционной активности кроются в технологических особенностях проектов гидрогенерации, они значительно сложнее, чем другие энергопроекты ВИЭ, то есть предварительная проработка, проектирование и строительство занимают намного больше времени. Установленный на сегодня правительством предельный уровень капитальных затрат для МГЭС сильно ограничивает список проектов, которые могут быть рентабельны. Все гидропроекты имеют индивидуальные особенности, и вопрос целесообразности и возможности их реализации скорее относится к ведению региональных властей. По большей части именно на местах лучше формулируют требования к параметрам энергоснабжения. С этой точки зрения малые ГЭС должны более активно рассматриваться в качестве перспективных проектов на региональных розничных рынках электроэнергии", - заявили в пресс-службе АРВЭ.

Есть предложения разыгрывать проекты гидрогенерации по концессионной схеме, чтобы повысить их инвестиционную привлекательность. Уполномоченная государством организация могла бы взять на себя необходимую предпроектную проработку и в дальнейшем предлагать на конкурс проект с полным пакетом разрешительной документации.

Комментарий

Алексей Калачев, аналитик ГК "Финам":

- Снабжение электроэнергией горных районов из общероссийской сети не всегда возможно. Подвести линии электропередачи туда технически сложно и затратно. Такие работы могут оказаться не намного дешевле, чем строительство малой ГЭС на ближайшей горной реке. Республики Северного Кавказа очень подходят для размещения МГЭС. Благодаря значительным перепадам высот здесь можно строить каскады малых станций, использующих один из самых дешевых возобновляемых ресурсов - энергию падающей воды. Для СКФО это оптимальное решение проблем обеспечения электроэнергией регионов.

Окупаемость проектов - это другой вопрос. Ситуация с неплатежами и растущими долгами за потребляемые энергоресурсы в регионе достаточно острая, и это может поставить под сомнение возврат инвестиций. Возможно, передача локальных энергомощностей малых ГЭС на баланс местных органов власти заставила бы их заниматься этим вопросом, избавив от него федеральные сетевые структуры.