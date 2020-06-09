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09.06.2020 18:16
Проект: В регионах

Стоянка для караванеров

Любителей путешествовать на автомобилях и мотоциклах зовут на Северный Кавказ
Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария) , Алена Ларина (Ингушетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 123(8177)
В Ингушетии с наступлением тепла излюбленным местом отдыха жителей республики и туристов из близлежащих регионов становятся берега реки Ассы и зеленые склоны гор Джейрахского района. Туристы добираются сюда, как правило, на личном автотранспорте, и нередко после них остаются груды мусора.
Пока большинство автокемпингов на юге страны представляют собой стихийные стоянки практически без каких-либо удобств Фото: Владимир Аносов/РГ Пока большинство автокемпингов на юге страны представляют собой стихийные стоянки практически без каких-либо удобств Фото: Владимир Аносов/РГ
Пока большинство автокемпингов на юге страны представляют собой стихийные стоянки практически без каких-либо удобств Фото: Владимир Аносов/РГ

Чтобы гости не наносили ущерба природе, в республиканском комитете по туризму предложили создать по берегам Ассы и вдоль автодороги, ведущей из Сунженского района в Джейрахский, кемпинг-зоны.

- Установим мангалы для приготовления шашлыка, сделаем кострища, чтобы можно было погреться и приготовить чай, поставим биотуалеты, - поясняет председатель комитета Беслан Мизиев.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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То, что именно такой вид досуга окажется сейчас весьма востребован, нет сомнений. Ведь в нынешней ситуации не все рискнут ехать на известные курорты, тем более добираться туда на самолете или поезде.

- Сейчас чем ближе место отдыха, тем лучше, да и передвигаться удобнее на собственном транспорте, - считает Мизиев.

Зачатки автотуризма в Ингушетии уже есть. Несколько лет назад вблизи высокогорного селения Бейни появилась частная кемпинг-зона для приезжих. Здесь сделали деревянный настил под палатки, поставили раздвижные столики и туалет, провели освещение, установили электробудку с розетками.

Идею создания в Ингушетии кемпинг-зон обсудят в скором времени на заседании республиканского правительства. Для ее реализации необходимо получить одобрение руководства природного музея-заповедника, расположенного на территории Джейрахского района, погрануправления и районной администрации.

Также в республике обустроят туристический маршрут на Столовую гору, куда до самоизоляции в основном совершались массовые восхождения. По пути следования туристических групп установят беседки с лавочками, качели, благоустроят зону возле родника. Все это должны были сделать еще в мае, но из-за пандемии работы отложили.

Большинство караванеров расценивают СКФО как транзитную зону и едут дальше на юг - в Грузию и Турцию

По мнению руководителя Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Кабардино-Балкарии Темиржана Байсиева, к развитию автотуризма необходимо в первую очередь привлекать частный бизнес.

- Для караванеров - тех, кто путешествует и живет в автодомах или автоприцепах - обязательно нужны кемпинги, где бы путешественники смогли зарядить батареи, а главное, слить так называемую "серую" воду, то есть канализационные отходы, которые накапливаются в санузле автомобиля. Для этого нужны специально оборудованные резервуары.

По его словам, на Северном Кавказе нет ни одной такой стоянки. Именно поэтому большинство караванеров расценивают СКФО как транзитную зону и едут дальше на юг - в Грузию и Турцию.

- У нас замечательные места, достопримечательности, красивая природа. На Северном Кавказе можно провести не один день. Но автотуристов это пока мало привлекает. Созданием кемпингов должен заниматься частный бизнес. И без помощи местных властей не обойтись. Без поддержки процесс развиваться будет, но очень медленно. Необходимо государственно-частное партнерство в данной сфере.

Фото: iStock
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Не так давно Общенациональная ассоциация автомототуризма предложила Ростуризму включить маршруты автопутешествий в Стратегию развития туризма до 2035 года. Предлагается организовать шесть новых маршрутов. Один из них - "Легенды Эльбруса" - будет проходить по Северному Кавказу.

- У нас такая география, что проложить закольцованный маршрут не получится, - поясняет эксперт. - Главной точкой притяжения станет Эльбрус. Маршрут пройдет по четырем регионам округа - Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

По словам Байсиева, разработчики акцентировали внимание на организации стоянок для туристов, в частности для караванеров.

- Мы поддержали идею этого маршрута, поставили задачу перед региональной ассоциацией в СКФО сертифицировать его. Есть три важных аспекта - организация безопасности, создание придорожной инфраструктуры и наличие рядом точек притяжения. Это должен быть народный маршрут. Будем просить Ростуризм, минэкономразвития РФ и региональные власти оказать нам помощь, - заявил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ингушетия Cеверокавказский туркластер Отпуск 2020. Выбор есть

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