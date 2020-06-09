В Ставропольский край, чтобы спасти урожаи от небывалой засухи, прилетел самолет Як-42Д "Росгидромет". Единственное в своем роде воздушное судно создано для того, чтобы увеличить количество осадков в засушливых районах. Из бюджета региона на его работу выделили 40 миллионов рублей.

Технология эта не из новых, но применяется нечасто. Впервые ее использовали в 1986 году, и тоже на Ставрополье. Тогда из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции посевы на территории Украины стали радиоактивными. Чтобы компенсировать потери и не оставить страну без зерна, все силы были брошены на Ставрополье.

Начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян, который сейчас руководит работами в крае, тогда возглавлял спецоперацию на самолете Ил-18. Как рассказал корреспонденту "РГ" специалист, с тех пор методика почти не изменилась.

Дело в том, что ученые не создают осадки из ничего. Им нужно поймать нужное облако и развить в нем необходимый процесс.

- Требуются облака с определенными характеристиками. Температура на верхней границе должна быть от -10 до -30 градусов по Цельсию, а сама верхняя граница проходить на высоте от пяти до восьми километров. Горизонтальная протяженность - не менее двух километров. Подходят только облака на стадии развития, содержащие переохлажденную капельно-жидкую воду, - рассказывает Данелян.

Воздушное судно, на котором работают метеорологи, - единственное в своем роде. Это настоящая воздушная лаборатория, оборудование которой позволяет измерять разные параметры окружающей среды.

"Самолетные наблюдения относятся к так называемым целевым - когда измерения проводятся в определенное время, на заранее спланированном маршруте и на заданных воздушных эшелонах, - пояснили в Росгидромете. - Оборудован борт по последнему слову техники. Здесь установлены аппаратно-программные комплексы для измерения газового, аэрозольного состава и термодинамических параметров атмосферы, потоков рассеянной солнечной радиации, микрофизических параметров облаков, радиоактивности и атмосферного электричества, параметров подстилающей поверхности и океана".

Уже погибшие посевы восстановить нельзя, однако за счет роста урожайности на других полях можно частично нивелировать потери

Свежий прогноз команда получает накануне. Данные анализируются, а потом уточняются благодаря непрерывным метеорологическим наблюдени-ям - локаторы с земли передают новую информацию каждые 10 минут. Самолет вместе с экипажем и бортоператорами дежурит ежедневно с семи утра до восьми вечера. Хотя, по словам начальника центра, бывают и ночные вылеты. Все зависит от погодных условий. Если в нужном районе зафиксированы перспективные облака, то самолет тут же готов подняться в небо.

На одной полной заправке машина может находиться в воздухе чуть больше пяти часов. При скорости 500 километров в час она способна пролететь 2,5 тысячи километров - это 25 линий засева протяженностью 100 километров. Нужное облако обстреливают снарядами с йодистым серебром, по структуре похожим на кристаллы льда. Так удается обмануть природу: вокруг вещества начинает намерзать вода - и в итоге выпадает снег. Когда он проходит нулевую изотерму, то превращается в дождь.

Конечно, уже погибшие посевы восстановить нельзя, однако за счет роста урожайности на других полях можно частично нивелировать потери.

- Мы используем технологии, которые дают максимальный эффект и увеличивают количество осадков в несколько раз. Но подходящих облаков немного, - добавил Данелян. - В среднем удается увеличить количество осадков на 30 процентов. Стараемся поймать все хорошие облака.

Он также опроверг опасения аграриев, что спровоцированные сейчас дожди могут привести к еще большей засухе в будущем. Согласно предварительной договоренности, самолет Як-42Д пробудет на Ставрополье до 12 июня. Однако вполне возможно, что ученые задержатся в крае до конца месяца.

Кстати

По данным Ставропольского НИИ сельского хозяйства, засуха этого года - сильнейшая за последние 60 лет. Мониторинг показал, что на семи процентах посевных площадей урожай уже погиб, 22 процента (447 тысяч гектаров) в плохом состоянии, а 15 процентов - в критическом. Ущерб оценивают минимум в миллиард рублей.