Эксперты прогнозируют изменение концепции рынка общепита

Новости

Мужчина купил автомобиль, который оказался сейфом для наркотиков 09:05
В Подольске мужчина избил продавца магазина скалкой и украл товар 09:00
Михаила Ефремова отпустили под подписку 08:59
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку 08:56
Синоптики рассказали о жаре в Москве 9 июня 08:55
На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы 08:48
Видео: медведь влез в полицейскую машину и устроил в салоне погром 08:30
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался 08:27
Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском 08:06
Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей 08:03
Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей 08:02
Какое место в автомобиле наиболее безопасно для ребенка 08:02
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов 07:52
Разлившееся в Норильске топливо преодолело боновые заграждения 07:30
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен 06:48
МЧС: Региональным властям следует увеличить территории пляжей 06:39
На дне Байкала произошло землетрясение 06:37
В Екатеринбурге скончался один из сбитых фургоном пешеходов 06:35
В США демократы потребовали убрать забор рядом с Белым домом 06:15
В Хабаровском крае начали набор волонтеров для исследования COVID-19 06:06
В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня 04:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 08:54
Проект: В регионах

Ресторан в коробке

Эксперты прогнозируют изменение концепции рынка общепита
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 123(8177)
Общепит - одна из тех отраслей, которая меньше всех смогла адаптироваться к новым экономическим условиям. Результат этого мы увидим очень скоро, уверены эксперты. К сентябрю мы недосчитаемся как минимум половины заведений, уверен основатель сервиса superjob Алексей Захаров.
Сегодня доставка для ресторана - обязательное условие выживания Фото: Сергей Николаев/РГ Сегодня доставка для ресторана - обязательное условие выживания Фото: Сергей Николаев/РГ
Сегодня доставка для ресторана - обязательное условие выживания Фото: Сергей Николаев/РГ

И, несмотря на то что Минэкономразвития РФ уже работает над пакетом мер поддержки небольших предприятий отрасли, последствия необратимы: большая часть операторов намерена сократить число своих заведений. Сейчас же отрасль полна умеренного оптимизма. Роспотребнадзор даже опубликовал рекомендации по работе общепита на каждом этапе преодоления пандемии, а россияне (согласно данным опроса NVD group) уже торжественно пообещали, что сразу после снятия ограничений вернутся в рестораны.

Калининградское побережье открыли для местных жителей

Возникает вопрос: почему два месяца вынужденного простоя не заставили владельцев задуматься о своей бизнес-стратегии и адаптировать ее к новым условиям, даже несмотря на катастрофические потери? Согласно исследованию компании Poster, 57 процентов ресторанов не смогли приспособиться к работе формата навынос или с доставкой. Что привело к тому, что оборот отрасли упал на две трети. Сами же владельцы бизнеса утверждают, что последствия еще значительнее и достигают 90 процентов от докризисных показателей.

- Основная сложность для многих ресторанов высокой кухни, например, была в непонимании того, что их продукт - это не только еда, это целый комплекс впечатлений. А впечатления на дом не доставишь. Поэтому для этого сегмента провалились попытки уйти в слабо пострадавшую нишу доставки еды, - поясняет бизнес-консультант Виктор Ляшевский. При этом потребность во впечатлениях никуда не делась, поэтому ряд игроков поставили задачу не только сохранить финансовые показатели, но и найти подходящий заменитель визитам в ресторан.

Например, в одном из ресторанов решили, что если клиент не может прийти в ресторан, то ресторан может прийти к клиентам, причем каждый покупатель сможет почувствовать себя настоящим шеф-поваром и удивить своих близких, приготовив блюда вместе с ними. Основная идея такая: ресторан доставляет полный набор всех ингредиентов с инструкцией по приготовлению и сервировки блюда по ценам на 50-60 процентов ниже ресторанных. Такая модель прижилась и помогла владельцу сохранить почти половину докризисной выручки, а за счет уменьшения расходов стать прибыльным и начать развивать франшизу проекта "ресторан в коробке".

Покупатель сможет почувствовать себя настоящим шеф-поваром и удивить своих близких, приготовив блюда из полуфабрикатов, доставленных рестораном

Другие эксперты также уверены, что будущее общепита в подобных готовых решениях, обусловленных ментальными изменениями потребителя, который еще долго будет отходить от "эпидемии страха". А это означает новые форматы как еды, так и сервиса, говорит Олег Лобанов, директор "КорпусГрупп". Эксперт предполагает, что оптимальным решением в такой ситуации будет бесконтактная система приготовления пищи, в основе которой лежит индустриальный метод. Концепция подразумевает доставку блюд разной степени готовности, по качеству сопоставимых с ресторанными. Такой подход позволяет на треть сократить персонал кухни, а ее площадь и площадь склада - вполовину. При этом, уверен эксперт, полностью перейти на пищу, приготовленную по индустриальному методу и доставленную клиенту, не удастся: закуски, салаты и гарниры по-прежнему нужно будет готовить "под нож", на месте.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о работе кафе в пандемию

Такую технологию эффективно применяют, к примеру, при кейтеринговом обслуживании предприятий, однако будущее внесет свои коррективы: треть людей уже никогда не вернутся в офис, а значит, компаниям нужны будут рынки сбыта. Вероятно, продукцию, приготовленную подобным методом, будут поставлять в гипермаркеты. Мы также не исключаем работу с ресторанами - при условии, что их владельцы дозреют до этих перемен, говорит Лобанов.

- Кризис разделит компании на два типа: быстрые и мертвые, - уверяет Лобанов. - Первые смогут переориентироваться и найдут способ перестроиться в новой реальности, в том числе с помощью индустриального подхода и бесконтактной системы питания. Вторые убедятся на своем примере, что пассивное ожидание помощи извне - фатально.

Развитие ресторанами доставки фактически неминуемо, полагает Кирилл Миняев, совладелец Казанской фабрики хлеба. Причем очень скоро они могут начать доставлять и продукты, так как "шеф-повара - лучшие специалисты по закупкам, чем их коллеги в супермаркетах. Они больше следят за качеством, свежестью, вкусовыми качествами закупаемого". Новые правила рассадки, предложенные общепиту после снятия ограничений, съедят часть среднеценового сегмента (кафе и столовые), которые начнут поставлять еду в офисы. Другими словами, настаивают эксперты, доставка и работа навынос станет неизбежностью, и вопрос только в том, когда владельцы точек общепита будут готовы принять этот факт.

Тем временем

Ряд игроков отрасли на момент вынужденных каникул сделали акцент на работе с продуктовыми сетями. Например, кооператив "Черный" до начала пандемии был кофейней, которая продавала обжаренный кофе другим кофейням, говорит сооснователь кооператива Артем Темиров. После двух месяцев простоя компания перешла на онлайн-продажи и начала работать с сервисами доставки и сетями.

- Да, наш оборот упал, но в апреле он был на уровне 80 процентов от среднегодового оборота, поэтому мы настроены оптимистично и планируем и дальше развивать онлайн-продажи и продажи в ретейле, - уверяет эксперт.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается