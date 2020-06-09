Зоологи предсказывают рост популяции мышей и крыс на Новгородчине. Дезинфекторы готовятся принимать заказы и зарабатывать. Лето и осень - сезон для борьбы с грызунами и насекомыми. Рынок услуг делят между собой новгородские компании, частники и иногородние агрегаторы.

В Новгородской области, по данным Роспотребнадзора, мышей в пять раз больше, чем крыс. Но сколько примерно? Существует одна из теорий: на каждого горожанина приходится до пяти грызунов. Получается, при населении Великого Новгорода в 225 тысяч человек популяция мышей и крыс может достигать одного миллиона особей.

- Согласилась бы с такой теорией, хотя миллион многовато, но цифра очень близкая к реальности, - поделилась с "РГ" зоолог новгородского Роспотребнадзора Елена Андреева. - Численность популяции то увеличивается, то уменьшается волнообразно с периодом в несколько лет. Сейчас у нас третий год идет снижение численности, значит, летом и осенью должен начаться рост. Посмотрим, все зависит еще и от погоды.

В Великом Новгороде сейчас более 60 компаний предлагают вывести грызунов, а заодно победить клещей, тараканов и блох. Единого реестра или обязательного лицензирования нет. Работают многие по принципу агрегаторов, когда диспетчер принимает заказы в Красноярске или Ярославле. Собственно новгородских фирм на рынке дезинфекции сегодня не более десяти.

Официальной областной или городской службы, занимающейся сегодня уничтожением грызунов, не существует. Структура Роспотребнадзора - Центр гигиены и эпидемиологии - только изучает и пересчитывает крыс и мышей. Аббревиатуру СЭС сейчас используют в рекламных целях коммерческие структуры.

Иметь договор с подобной компанией и проводить обработку против насекомых и грызунов обязаны все предприятия торговли и общепита. В Великом Новгороде сегодня около двух тысяч продовольственных магазинов и еще примерно 500 кафе, столовых, ресторанов. Даже при минимальной сумме договора в две тысячи рублей на обслуживание дезинфектором получаем объем рынка услуг более пяти миллионов рублей. Есть еще жилые дома, офисные центры, предприятия. Специалисты оценивают новгородский рынок в 10-15 миллионов, плюс 21 район Новгородской области.

За рынок борьбы с мышами, крысами, клопами есть желающие побороться. Тем более "входной билет" невысокий

- На практике не все заключают постоянные договоры на ежемесячное обслуживание с дезинфекторами, но в итоге они часто платят больше. Все зависит от квадратных метров и состояния предприятия, подсобных помещений, проходимости. Годовой договор - от двух до семи тысяч рублей для небольшого кафе. А разовый выезд специалиста - на 40 процентов сразу сумма увеличивается, - рассказал "РГ" руководитель дератизационной фирмы Денис Федоров.

За рынок борьбы с мышами, крысами, клопами есть желающие побороться. Тем более "входной билет" невысокий. Франшиза с паушальным взносом - 150 тысяч или роялти от 20 тысяч рублей в месяц. Закупка необходимого оборудования и химии, рекламная кампания обойдутся еще от 150 тысяч рублей.

Сумму можно сократить вдвое, потратившись только на обучение, закупку оборудования, химикатов, рекламу. Самостоятельно изучить рынок.

Больше всего сегодня новгородцы боятся клещей. Считается, что напасть клещ может в парке или на даче, почти где угодно. А остальных насекомых или грызунов горожане просто не видят вокруг себя.

- Пока люди не сталкиваются с мышами, крысами, клопами или тараканами, они думают, что в Великом Новгороде их нет, - поделился Денис Федоров. - Но клоп может просто заползти с улицы в очень приличное и элитное жилье, таракана можно привезти из путешествия. Крысы хоть и любят аварийные старые дома, но могут прийти на участок коттеджа.

В июне на первый план у дезинфекторов выходит борьба с клопами и комарами. Главный месяц в году для заработка. Обрабатывают дачные участки, придомовые территории, санатории. Стоимость работ - от 100 до 1000 рублей за сотку. Большие территории по муниципальным контрактам - дешевле, частные - дороже. И здесь речь идет в первую очередь о защите от клещей.

Одним из самых крупных контрактов на обработку открытой территории можно назвать дератизацию кладбищ Великого Новгорода. Общая площадь шести погостов - около 13 гектаров. В мае обрабатывали участки от клещей и грызунов. Но все деньги достались в этом году иногородним дезинфекторам: тендер выиграла компания из Санкт-Петербурга.

Всего по Новгородской области, по данным Роспотребнадзора, в этом году от клещей обработают парки, скверы, кладбища площадью более 420 гектаров. Получается, общий бюджет обработки, даже при минимальной цене, - более четырех миллионов рублей, который поделят между собой дезинфекторы, выигравшие тендеры.

- Тендеры сейчас в основном выигрывают иногородние компании, потому что они готовы опускаться по цене при электронных торгах. А нам за эти деньги не окупить даже бензин и закупку химикатов, - рассказала дезинструктор Наталья. - Понятное дело, что специалисты из другого региона не приезжают проводить обработку, а они просто нанимают новгородских частников.

Доход дезинфектора обычно составляет 50-60 процентов от суммы заказа. Стоимость самих химических препаратов - это пять-десять процентов. Остальное - это налоги, экипировка, инструменты для работы. Если работает компания, сумма издержек возрастает, средства делятся и прибыль остается на уровне 20-30 процентов.

Сами дезинфекторы признаются, что кризис этого года и ситуация с коронавирусом практически не затронули отрасль. Контракты заключаются на год и заранее, а сезонного нашествия грызунов и насекомых никто не отменял.