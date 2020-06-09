Услуга по вывозу отходов на полигон может стать бесплатной для граждан, собирающих мусор раздельно, а новостройки предложено возводить без мусоропроводов. Такие предложения содержит дорожная карта по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которую утвердило 2 июня правительство РФ.

Региональные власти относятся с одобрением к появлению карты, но отмечают, что для формирования данной системы обращения с вторсырьем крайне важно использовать тот опыт, который уже накоплен регионами. Например, в Вологодской области регоператор пришел к выводу, что для четкой работы этой системы необходимо наладить сбор информации о собираемых отходах, контроль перевозки и работу инфраструктуры, чтобы в итоге минимизировать объемы отходов для захоронения. Для этого нужны прогнозы развития отрасли как минимум на 10 лет.

- Если мы знаем точное количество контейнеров, то нам не нужны лишние машины и рейсы. Данные о жильцах нужны для верных начислений и работы с должниками. Инвентаризацию всех контейнерных площадок мы провели самостоятельно, а информацию о жильцах предоставляли администрация и УФМС. Она аккумулируется в государственной системе (ГИС) ЖКХ. Но нередко актуальной информацией не владеют даже управляющие компании отдельных домов, последний раз базу данных в Вологодской области обновляли в 2016 году, - отмечает Сергей Телушкин, директор по обращению с отходами одного из регоператоров региона.

Уже существуют законодательные нормы, которые устанавливают, что отходы без сортировки и отбора полезных фракций нельзя хоронить на полигонах, заверил Виталий Измайлов, представитель регоператора по обращению с ТКО Мурманской области. Но это условие далеко не всегда выполнимо. Для этого необходимо создать инфраструктуру: баки для различных фракций, необходимое количество техники для обработки раздельно собранных отходов. Самое главное - должна быть создана система использования вторсырья, которой в стране сегодня нет.

- В городе Полярные Зори действовал пилотный проект по раздельному сбору отходов, - отмечает Виталий Измайлов. - Сбор наладить удалось, а вот как использовать раздельно собранные отходы, куда их девать, было непонятно. В итоге этот вопрос так и не удалось решить. В Мурманской области нет организаций, использующих вторсырье, а вывозить его за пределы региона слишком дорого. Закопать мусор в землю сегодня проще и дешевле, чем переработать. Мусор - это далеко не золотое дно. Неслучайно по истечении года работы около 20 регоператоров оказались на грани банкротства.

Самое главное — должна быть создана система использования вторсырья, которой в стране сегодня нет

Реконструировать действующие объекты по работе с отходами и создавать новые сегодня экономически невыгодно. Срок окупаемости инвестиций для большинства технологий составляет от трех до пяти лет, а в некоторых случаях и дольше. По этой причине субъекты "мусорного бизнеса", работающие в рамках правового поля, не должны восприниматься как те, кто решает чисто коммерческие задачи. По мнению Виталия Измайлова, с помощью налоговых преференций стимулировать эту работу вполне возможно. Но необходимо более точно определить эти послабления, а для этого надо провести детальные исследования, какие затраты необходимы на создание системы раздельного сбора ТКО в разных регионах. Не вызывает сомнений, что эти затраты в разных регионах будут значительно различаться. Поэтому, скорее всего, потребуется гибкий механизм преференций, учитывающий реальные затраты.

Тем не менее перспективы решения этих проблем обозначены. На федеральном уровне разрабатывается проект создания госкорпорации, которая должна сформировать оптимальную бизнес-среду в сфере обращения с отходами, отмечает главный специалист Управления общественных наук Российского фонда фундаментальных исследований Марианна Килоева. Предполагается, что госкорпорация займется распределением средств экологического сбора, финансированием инвестиционных проектов, приобретением активов компаний в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов, разработкой финансовых инструментов для привлечения инвестиций в данную сферу. Все это позволит обеспечить более эффективный подход к распределению бюджетных средств в системе обращения с ТКО.