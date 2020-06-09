Новости

Преподаватели немецкого вуза скинулись на помощь студентам на время пандемии 13:45
В Прикамье нашли пропавшую двухлетнюю девочку 13:45
В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение 13:41
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 13:39
В Германии раскритиковали отель за отказ принимать полных гостей 13:38
Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку 13:37
Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции 13:32
В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей 13:32
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет" 13:30
В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки" 13:30
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова 13:29
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей 13:28
Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот 13:27
Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ 13:27
Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака 13:22
Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден 13:20
Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов 13:14
Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны 13:10
Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19 13:07
В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:04
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева 13:04
Преемник Haval H6 впервые попал на видео 13:00
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах 12:55
Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 12:38
Проект: В регионах

Дорожная карта для вторсырья

За раздельный сбор ТКО - бесплатный вывоз
Текст: Алексей Михайлов (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 123(8177)
Услуга по вывозу отходов на полигон может стать бесплатной для граждан, собирающих мусор раздельно, а новостройки предложено возводить без мусоропроводов. Такие предложения содержит дорожная карта по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которую утвердило 2 июня правительство РФ.

Региональные власти относятся с одобрением к появлению карты, но отмечают, что для формирования данной системы обращения с вторсырьем крайне важно использовать тот опыт, который уже накоплен регионами. Например, в Вологодской области регоператор пришел к выводу, что для четкой работы этой системы необходимо наладить сбор информации о собираемых отходах, контроль перевозки и работу инфраструктуры, чтобы в итоге минимизировать объемы отходов для захоронения. Для этого нужны прогнозы развития отрасли как минимум на 10 лет.

Фото: Виктор Авдеев
Предприятия готовы использовать больше вторсырья

- Если мы знаем точное количество контейнеров, то нам не нужны лишние машины и рейсы. Данные о жильцах нужны для верных начислений и работы с должниками. Инвентаризацию всех контейнерных площадок мы провели самостоятельно, а информацию о жильцах предоставляли администрация и УФМС. Она аккумулируется в государственной системе (ГИС) ЖКХ. Но нередко актуальной информацией не владеют даже управляющие компании отдельных домов, последний раз базу данных в Вологодской области обновляли в 2016 году, - отмечает Сергей Телушкин, директор по обращению с отходами одного из регоператоров региона.

Уже существуют законодательные нормы, которые устанавливают, что отходы без сортировки и отбора полезных фракций нельзя хоронить на полигонах, заверил Виталий Измайлов, представитель регоператора по обращению с ТКО Мурманской области. Но это условие далеко не всегда выполнимо. Для этого необходимо создать инфраструктуру: баки для различных фракций, необходимое количество техники для обработки раздельно собранных отходов. Самое главное - должна быть создана система использования вторсырья, которой в стране сегодня нет.

- В городе Полярные Зори действовал пилотный проект по раздельному сбору отходов, - отмечает Виталий Измайлов. - Сбор наладить удалось, а вот как использовать раздельно собранные отходы, куда их девать, было непонятно. В итоге этот вопрос так и не удалось решить. В Мурманской области нет организаций, использующих вторсырье, а вывозить его за пределы региона слишком дорого. Закопать мусор в землю сегодня проще и дешевле, чем переработать. Мусор - это далеко не золотое дно. Неслучайно по истечении года работы около 20 регоператоров оказались на грани банкротства.

Самое главное — должна быть создана система использования вторсырья, которой в стране сегодня нет

Реконструировать действующие объекты по работе с отходами и создавать новые сегодня экономически невыгодно. Срок окупаемости инвестиций для большинства технологий составляет от трех до пяти лет, а в некоторых случаях и дольше. По этой причине субъекты "мусорного бизнеса", работающие в рамках правового поля, не должны восприниматься как те, кто решает чисто коммерческие задачи. По мнению Виталия Измайлова, с помощью налоговых преференций стимулировать эту работу вполне возможно. Но необходимо более точно определить эти послабления, а для этого надо провести детальные исследования, какие затраты необходимы на создание системы раздельного сбора ТКО в разных регионах. Не вызывает сомнений, что эти затраты в разных регионах будут значительно различаться. Поэтому, скорее всего, потребуется гибкий механизм преференций, учитывающий реальные затраты.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Тем не менее перспективы решения этих проблем обозначены. На федеральном уровне разрабатывается проект создания госкорпорации, которая должна сформировать оптимальную бизнес-среду в сфере обращения с отходами, отмечает главный специалист Управления общественных наук Российского фонда фундаментальных исследований Марианна Килоева. Предполагается, что госкорпорация займется распределением средств экологического сбора, финансированием инвестиционных проектов, приобретением активов компаний в сфере обработки, утилизации и обезвреживания отходов, разработкой финансовых инструментов для привлечения инвестиций в данную сферу. Все это позволит обеспечить более эффективный подход к распределению бюджетных средств в системе обращения с ТКО.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе