В Петербурге - генеральная уборка, моют, как и полагается по весне, даже нежилые здания: к слову, помывка таковых уже завершена на 86 процентов. В этом году требования к санитарной чистоте повышенные. Означает ли это, что клининговый бизнес нынешней весной - один из немногих, кому экономическая ситуация не повредила?

Эксперты не столь однозначно оценивают ситуацию.

- Все зависит от того, какой сегмент рынка обслуживает клининговая компания, - говорит Евгений Веселов, генеральный директор одной из популярных в Петербурге фирм. - Мы, например, специализируемся в основном на ивент-уборке. Понятно, что с запретом на мероприятия эти заказы просели примерно на 70 процентов. Выручает уборка в производственных помещениях, на предприятиях, которые продолжают работать.

Некоторые эксперты называют такие цифры: всплеск по заказу на клининг на некоторых производственных предприятиях вырос в четыре раза!

Однако основные игроки рынка, а это преимущественно малый и средний бизнес, вынуждены искать внутренние резервы, чтобы справиться с непростой ситуацией.

- В среднем наши доходы упали примерно на 30 процентов, - рассказывает Евгений Веселов. - Стало быть, мы вынуждены примерно на столько же подрезать зарплату нашим сотрудникам. Люди соглашаются на это - а что делать? Ценовое давление сейчас на рынке клининга очень высоко, усилилась конкуренция: заказчики понимают, что нам деваться некуда, и диктуют свои условия, с которыми мы вынуждены согласиться.

Но ведь повышенные требования к санитарной обработке помещений наверняка заставляют заказчиков и платить сотрудникам клининга больше?

По словам экспертов, здесь все сложнее, ведь многие заказчики ушли на "удаленку".

И клининговому бизнесу пришлось искать компромиссы с заказчиками.

Конкуренция сегодня стала очень высокой: заказчики понимают, что компаниям деваться некуда, и диктуют свои условия

- Мы понимаем, что непростое время переживают все, - говорит Евгений Веселов, - а потому и у нас новых заказов мало, тендеры не проводятся, да и на прежних договорах заказчики пытаются сэкономить. Там, где заказчик готов сохранить прежние нормы уборки, но добавить новые, в соответствии с новыми условиями, стараемся поднять расценки - впрочем, выше чем на пять-десять процентов сделать это не удается.

Многие клининговые фирмы, еще в начале весны предвидя изменения в системе гигиенических стандартов, стали активно осваивать новые услуги.

- Мы, например, приобрели парогенератор и всем нашим клиентам-частникам, то есть физическим лицам, предлагаем услугу по санитарной обработке домашних и носильных вещей, - рассказывает Егор Ильин.

На рынке квартирных уборок тоже произошли существенные изменения. По словам экспертов, обычного весеннего всплеска спроса не было: видимо, пребывание на самоизоляции побудило людей самостоятельно с справляться с домашней уборкой.

- Спрос на ежедневные уборки упал, - комментирует Егор Ильин, - но на уборки генеральные - после освобождения квартиры от арендаторов, после ремонта и тому подобное, вырос. Так что объем заказов, позволяющий нам выжить, остался.

Помогло справиться с трудностями и то обстоятельство, что некоторые сотрудники клининга сами предпочли временно отстраниться от дел, пересидеть опасное время на самоизоляции.

Эксперты Ассоциации российских клининговых компаний (АРККО) подтверждают наблюдения игроков рынка: в целом объем клининговых услуг снизился примерно наполовину. Однако паники нет.

- Низкомаржинальный бизнес не позволяет нам снижать расценки, которые и так уже начиная с 2008 года держатся на достаточно низком уровне, - говорят в АРККО. - В данный момент происходит переформатирование бизнеса, меняется его структура.

Так, клининг-фирмы премиум-класса фактически не почувствовали перемен, они остаются на прежнем уровне.

-Острее всего перемены на рынке клининга коснутся игроков среднего звена, - считает Евгений Веселов. С ним соглашаются и эксперты АРККО. И хотя в самом ближайшем будущем понадобится активная уборка тех пространств, которые несколько месяцев находились на замке, не все клининговые фирмы подходящего формата сумеют без потерь дожить до этого времени.