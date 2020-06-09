Матч полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в Петербурге

Полуфинальный матч Кубка России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоится в городе на Неве, сообщается в официальном микроблоге Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

"При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В другом полуфинале известен только один участник - подмосковные "Химки". Эта команда сыграет с победителем противостояния между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом".

Полуфинальные матчи Кубка страны состоятся 18 и 19 июля.