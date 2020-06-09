Михаил Пиотровский: Подорожания билетов в Эрмитаж не будет

Маршруты, сеансы, несколько входов, разделение экскурсий и отдельных посетителей - такова новая реальность эпохи пандемии, которая встретит посетителей Эрмитажа офлайн.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывает о временных мерах, которые должны обеспечить безопасность посетителей.

- Будут разные маршруты с разными входами, и разные сеансы - для отдельных посетителей, для экскурсий. Главная проблема - как показывать весь Эрмитаж. Всегда востребованы будут маршруты по Зимнему дворцу и картинной галерее Эрмитажа. Но одним нужны часы "Павлин", другим - Рембрандт. Как правило, туристы приходят ради "Павлина", мумии и "Мадонны Литты" Леонардо. Но Рембрандт тоже нужен. А кому-то интересен и "Павлин" и "Блудный сын". Как это все сочетать, пока не очень ясно. Но в любом случае - маршруты, сеансы, несколько входов, разделение экскурсий и свободный посетитель.

Бесплатные билеты для пенсионеров останутся?

Михаил Пиотровский: Эрмитаж больше миллиона человек в год принимал бесплатно. Эти льготы музей компенсировал из своих доходов: билеты, сувениры, магазины, кафе…. Последние три месяца этих доходов мы не имеем. В перспективе количество посетителей неизбежно уменьшится. Боюсь, в ближайшее время музей не сможет позволить себе прежнюю ценовую политику.

Согласно российскому законодательству, для музея существует только две категории льготников: Герои Труда и приравненные к ним, плюс - раз в месяц открытый вход для школьников, студентов и многодетных семей. Льготы этим зрителям закон предусматривает, хотя и не определяет механизм компенсации музеям этих затрат. Для льготных категорий будем либо отводить отдельные сеансы, либо выделять определенное количество билетов на день. Но бесплатные билеты для пенсионеров сейчас для нас будут неподъемны.

Что с ценами на билеты?

Михаил Пиотровский: Подорожания билетов не будет. Сейчас билет в Эрмитаж стоит 800 рублей. Это базовая цена. Она будет изменена. Поскольку билет будет действителен не на целый день, а на один сеанс, то исходная цена билета будет меньше и единой - 500 рублей. Изменятся специальные предложения, иначе говоря, скидки, зависящие от наших доходов.

Но все эти нововведения - до декабря. День святой Екатерины и Эрмитажа мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями и встретившись с друзьями Эрмитажа.

Полную версию интервью с Михаилом Пиотровским читайте в ближайшем номере "РГ"