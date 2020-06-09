Народный артист Георгий Штиль рассказал, как изменился театр

Театры закрыты. Большой драматический театр (БДТ) имени Г.А. Товстоногова во время карантина перешел в виртуальное пространство - на портале БДТdigital кипит жизнь.

В прямом эфире состоялся "Разговор о профессии" с народным артистом России Георгием Штилем и молодым артистом БДТ Рустамом Насыровым. Говорили о самоизоляции, о том, как изменился театр, и о неожиданных встречах.

Солнечно - загораю у окна

Георгий Антонович сразу предложил молодому коллеге:

- Зови меня, как в театре.

- Дядя Жора?

Рустам Насыров.

- Вот! Мне это приятно. Рад тебя видеть. Как живу на самоизоляции? Нормально. Благодаря тому, что наш театр дал артистам работу - не скучаем. Читаем рассказы, проводим прямые эфиры, общаемся со зрителями. Чем занимаюсь дома? Неплохая погода. Солнечно, радостно, загораю у окна. Читаю, у меня большая библиотека, собираю ее 60 лет. Обычно некогда читать, когда работаешь в театре, кино, какие-то поездки, встречи постоянно.

Первый и единственный

Как сообщает БДТ, "все, кто знаком с Георгием Антоновичем, знают, что он любимец коллектива, всегда молод душой, открыт новому, энергичен и добр. Молодые артисты театра признаются, что никогда не перестают учиться у него профессии".

Особенно повезло Рустаму Насырову, который стал главным партнером Георгия Антоновича по сцене в спектакле "Люксембургский сад".

Штиль и Насыров - выпускники театрального института на Моховой. Окончили его с разницей ровно в полвека. Рустам Насыров служит в БДТ пять лет. В эти дни исполнилось 59 лет, как Георгий Товстоногов принял в труппу артиста Штиля. БДТ стал первым и единственным театром Штиля.

Расскажите, о работе с Товстоноговым.

Георгий Штиль: Он мог сказать одно слово - и все у актера получится. Был свидетелем, как репетировали Смоктуновский, Юрский.

Я сначала играл в массовке и вдруг получил небольшую роль - принца Клауса в сказке. Как сыграть его? Мучился, ничего не получается. А Георгий Александрович придумал: "Жора, принц был гнусавым". И мне сразу стало легко. Он столько интересных вещей придумывал, так радостно было работать!

Мы гастролировали по всему миру и везде нас принимали на ура. В 1966 году поехали на гастроли в Англию, и там я понял, что наш театр - один из лучших в мире. До нашего приезда говорили, что Брежнев собрал лучших артистов из разных театров Советского Союза специально для заграничных гастролей. А когда посмотрели спектакли, в газетах писали, что каждый артист, участвующий в массовой сцене сжигания денег в "Идиоте" (когда Татьяна Доронина бросала в камин пачку денег, которую ей дал Рогожин), может украсить любой английский театр. Тогда в первый раз за всю историю советской власти в наше посольство в Англии пришли члены королевской семьи. И впервые королева пригласила русских на поло.

Изменился ли театр?

Георгий Штиль: Конечно, театр стал другим. И тоже интересный. Мне кажется, сегодня у нас "театр трагедии, романтической драмы и высокой комедии". У БДТ сейчас несколько сцен, и что радостно - все время полные залы, это наслаждение для артистов.

За что вы любите театр?

Георгий Штиль: За театральную семью. За зрителей, которым доставляешь радость, удовольствие. Считаю, что у нас в БДТ сейчас есть три "планеты": Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и Геннадий Богачев. И есть хозяин, это главное - порядок.

Любимые роли

Георгий Штиль: Одной из лучших своих ролей считаю Поступающего в студию - в спектакле Товстоногова "Моя старшая сестра" по пьесе Володина, где играла Доронина. Я читал отрывок из монолога Чацкого - меньше пяти минут на сцене!

Одна из любимых ролей в кино - Ромадин в "Женя, Женечка и "катюша". Когда снимали картину, мне не понравилось то, что сшили для меня. И мы с Олегом Далем пошли на рынок. Там выбрали и на свои деньги купили вещи, я приобрел платье в горошек, старинную шляпку. Я не очень люблю играть женщин, и женские вещи для меня чужды, но там я добился чего хотел.

А Федор Иванович их сериала "Убойная сила"?

Георгий Штиль: Персонаж очень узнаваемый. Такие у нас люди - простые, работали всю жизнь, ничего не нажили, на пенсии самогонку гонят. Настоящий "совок". Я появлялся в каждой серии на два эпизода. Большие деньги получил! Партнер хороший - Андрей Федорцов (Вася Рогов), я играл его тестя. Куда бы я ни приехал - люди всегда при встрече улыбаются, спрашивают про Андрюшку: "А где ваш сын (зять)? Как поживает?"

Встречи: Шагал и Жуков

Георгия Штиля можно слушать часами, ему есть что рассказать. Жизнь богатая на события, встречи.

Однажды он познакомился в поезде с Марком Шагалом. "Ой, Добчинский!" - узнал артиста художник, посмотревший накануне в БДТ спектакль Товстоногова "Ревизор".

А еще в жизни Георгия Штиля была такая встреча: он держал за ноги самого маршала Жукова. Это когда знаменитый гость встал на табуретку, чтобы расписаться на потолке (свои автографы там оставляли многие гости - выдающиеся личности). Происходило это в гримерной Юрского и Басилашвили. "Мы на Жукова как на бога смотрели, а он стеснялся - такие знаменитые актеры рядом!" - вспоминает Георгий Штиль.

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