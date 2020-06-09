В Ленинградской области состоялось подведение итогов по секции "Переработка нефти и газа" юбилейной, 40-й, научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ПАО "Сургутнефтегаз", которую возглавил директор технический ООО "КИНЕФ".

Руководители предприятия высоко ценят сделанные на подобных НТК доклады - они не только позволяют совершенствовать производственные процессы, но и формируют у сотрудников характер и ответственное отношение к работе.

Как видно из порядкового номера, конференция проходит уже четыре десятилетия, с 1980 года, и 21 год - в Киришах. Приказ о ее проведении был подписан в 1999 году, а среди задач обозначены: оценить кадровый потенциал молодых специалистов, определить объемы, глубину знаний, экономическую значимость их разработок для дальнейшего развития предприятия.

В этом году на обсуждение комиссии, в которую вошли заместитель генерального директора по работе с персоналом, главный механик, главный технолог, главный метролог, а также руководители кадровой службы и председатель профкома, были представлены десять докладов по самым разным направлениям - от улучшения физико-химических свойств дорожного битума до обеспечения безопасности корпоративной сети передачи данных

ООО "КИНЕФ". Впервые дистанционно в конференции приняла участие представительница "Сургутнефтегаза" - лаборант химического анализа НГДУ "Талаканнефть" Маргарита Марченко.

Первое место присудили Адилю Биктимирову, оператору технологических установок комплекса глубокой переработки нефти, который подготовил доклад на тему "Возможные направления использования остатка гидрокрекинга и выбор оптимального решения".

- Сейчас этот остаток выводится в мазут, - рассказал Адиль Биктимиров корреспонденту "РГ". - Если же заменить катализатор, количество остатка можно снизить практически вполовину. Мы сможем получать больше светлых нефтепродуктов, рыночная цена которых выше. Что касается выбора дальнейшего оптимального решения по использованию остатка, то его, например, можно применять в процессе производства дизельного топлива или в качестве компонента сырья установки вакуумной дистилляции мазута.

Доклады, подготовленные сотрудниками, не только помогают совершенствовать производственные процессы, но и формируют ответственное отношение к работе

Как рассказал директор технический ООО "КИНЕФ" Алексей Камешков, из десяти представленных работ две уже находятся в стадии технического задания.

- Но для ребят, которые защищали эти работы, это и плюс, и минус, - считает он. - Им и легче, и труднее - все присутствующие на конференции руководители в курсе того, о чем говорит докладчик. И оценивалось уже не только личное участие, новизна, но и насколько глубоко он владеет вопросом.

Участие в научно-технической конференции - важная часть системы подготовки кадров, которая выстроена в ООО "КИНЕФ". Как подчеркивает генеральный директор предприятия Вадим Сомов, в настоящее время обучение в вузах построено по большей части таким образом, что выпускники не получают необходимого практического опыта, не знакомы как следует с производством, на котором им предстоит трудиться. Исправлять это приходится уже в процессе работы: помогать в адаптации к условиям производственной деятельности, в успешном освоении профессии, повышении квалификации, привлекать к научно-технической деятельности.

Опытные специалисты КИНЕФа курируют не только проработку участниками НТК темы их исследования, но и подготовку к самопрезентации.

- Важно, чтобы работник понимал, о чем он говорит, и знал свою тему достаточно широко, - отмечает Алексей Камешков. - Не только умел как мантру читать выученные предложения, но и владел вопросами, которые находятся на периферии, ориентировался в теме. А если человек сумел справиться с волнением, выдержал натиск комиссии, значит, он и на установке в критической ситуации будет отстаивать свое мнение и принимать решение. Психоэмоциональная устойчивость необходима на нашем производстве. Это важно - не растеряться. Можно все знать, но в какой-то неординарной ситуации опустить руки.

Научно-техническая конференция может стать и ступенькой на карьерной лестнице молодого специалиста, ведь его заинтересованность, отношение к работе будут видны и непосредственным руководителям, и администрации предприятия.

Второе место на конференции завоевал инженер-электроник отдела АСУТП Никита Новожилов. Свое исследование он посвятил системе усовершенствованного управления установки производства водорода комплекса глубокой переработки нефти. На третьем месте - оператор технологических установок комплекса производства высокооктановых компонентов бензина (ЛК-2Б) Ростислав Тагиров. Он представил доклад на тему "Повышение концентрации избыточного водорода с помощью абсорбции реконтактной смеси".

А победителем в номинации "За лучшее экономическое решение" стал оператор технологических установок комплекса ЛК-2Б Иван Шворак, который провел расчет и интеграцию колонны деизопентанизации в существующую схему установки с целью повышения октановой характеристики изомеризата.

Работы, представленные на конференции, были разнообразными и по тематике, и по предложенному подходу. Кто-то сделал презентацию опыта всего подразделения или производственного участка, а кто-то представил во многом собственные мысли и разработки.

- Все доклады были высокого уровня, - отмечает Алексей Камешков, - а значит, цель НТК достигнута. Молодые специалисты готовы к дальнейшему труду и к дальнейшему профессиональному и карьерному росту. Им нужно просто продолжать в том же духе - узнавать свою профессию, совершенствоваться и получать от этого удовольствие.

Суть в том, чтобы молодые работники что-то узнали, готовясь к НТК, повысили свою квалификацию. Почему мы спрашиваем их про положительный экономический эффект? Потому что этим проверяется кругозор: насколько молодые специалисты понимают, для чего это вообще нужно, какую пользу приносит их разработка. И эту пользу нужно еще объяснить и каким-то образом показать. Никому не нужны неэффективные производства.

Мы не научная организация. На конференции научных работ нет, у нас все работы прикладные, а значит, направлены на то, чтобы что-то улучшить. То есть в конечном итоге увеличить прибыль.

Авторы докладов, занявших первое место в секциях, выезжают на стажировку за рубеж с целью ознакомления с опытом иностранных компаний по применению передовых технологий в нефтегазовой отрасли. Но Адиль Биктимиров про свою будущую стажировку за границей еще ничего не знает - пандемия коронавируса внесла в такие поездки свои коррективы. Говорит, что побывать было бы интересно и в Европе, и в Америке. Подготовку к конференции он считает очень интересным временем и обязательно продолжит и дальше искать что-то новое и познавательное в своей заводской жизни.

Справка

Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (ООО "КИНЕФ") сегодня - одно из крупнейших предприятий в Ленинградской области. Является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и других потребителей России, производит неэтилированные автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные битумы, углеводородные сжиженные газы, нефтяную ароматику и нефтяные парафины, серную кислоту, серу - конкурентоспособные, высококачественные продукты.

Кстати

К 2024 году Киришский нефтеперерабатывающий завод готовится пустить новое производство, которое увеличит глубину переработки нефти до 90 процентов. Современные технологии требуют квалифицированных кадров, и проведение НТК - часть работы в этом направлении. Руководство ООО "КИНЕФ" готово растить специалистов буквально со школьной скамьи. Предприятие внесло весомый вклад в модернизацию Киришского политехнического техникума, и на его обновленной базе открыты актуальные для нефтеперерабатывающего завода специальности.