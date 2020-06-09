Патрушев сообщил об усилении рисков для безопасности на водном транспорте

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об усиливающихся рисках совершения провокаций и незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта. По его словам, об этом свидетельствует анализ оперативной обстановки.

Кроме того, во время совещания по безопасности в Северо-Западном округе секретарь Совбеза обратил внимание на увеличению числа аварийных происшествий, которым способствует физическое и моральное старение морского и речного флота.

"В этих условиях важно добиться соблюдения всеми судовладельцами, включая собственников маломерных судов, установленных требований безопасности при эксплуатации судов и перевозке пассажиров. Обеспечить должную регистрацию пассажиров и грузов", - заявил Патрушев.

Кроме того, по его словам, необходимо усилить контроль за выполнением планов обеспечения транспортной безопасности и привести в порядок портовые сооружения и навигационное оборудование. А также обеспечить квалифицированную подготовку капитанов, лоцманов и членов судовых экипажей.

Не менее важно, по мнению секретаря Совбеза, оперативно выявлять причины аварийности, устранять возможные последствия, обеспечить неотвратимость наказания за нарушения правил перевозки пассажиров и грузов водным транспортом.