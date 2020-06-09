Под Калининградом дайвера придавило камнем на дне моря

Следователи СК России проверяют обстоятельства гибели молодого человека, утонувшего в Балтийском море у побережья поселка Янтарный.

Трагедия произошла 9 июня. Как сообщили в региональном управлении СК России, личность погибшего установлена, это житель Янтарного. Ему было 23 года.

По предварительным данным, молодой человек вышел в море на лодке вместе с друзьями. Используя снаряжение для дайвинга, он погружался на глубину, но в какой-то момент не смог подняться со дна и выбраться на берег.

Один из находившихся в лодке нырнул за ним и обнаружил товарища на дне уже без признаков жизни, он был придавлен камнем. При осмотре места происшествия на теле погибшего следов криминальной смерти не обнаружено.

Проверка обстоятельств трагедии продолжается, в ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.