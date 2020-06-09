Новости

В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым 17:48
Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ на 85% за 5 месяцев 17:39
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 17:38
В Сочи проверят застолье полицейских в закрытом на карантин кафе 17:30
Медведев: События в США создают угрозу общественной безопасности 17:29
Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 17:28
Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать 17:23
Дюков ответил на критику со стороны Федуна 17:17
Китайский поставщик заставил нервничать Илона Маска 17:15
В Карелии с 9 июня открыли объекты туристического показа 17:14
Хит Кипелова "Я свободен" стал гимном завершающейся самоизоляции 17:13
Начался допрос Михаила Ефремова 17:09
Жителя Благовещенска оштрафовали за надетую на подбородок маску 17:01
На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей 17:00
Приезжий в Москве украл из гаража травматический пистолет и деньги 16:55
СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье 16:52
После пандемии каршеринг потеснит общественный транспорт и такси 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Карелии с 9 июня открыли объекты туристического показа

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Алексей Дуэль/ РГ Фото: Алексей Дуэль/ РГ
Фото: Алексей Дуэль/ РГ

В Карелии с сегодняшнего дня все объекты туристического показа, в том числе и расположенные внутри помещений, могут принимать группы путешественников. Но в них должно быть не более десяти человек и туристы обязаны соблюдать меры социального дистанцирования.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Россияне смогут приехать в Крым на отдых с 1 июля

Соответствующее распоряжение подписал глава региона, сообщает пресс-служба правительства республики. Люди должны быть в масках и перчатках. А вот сотрудникам, работающим с туристами, нужно использовать еще и очки или лицевые экраны в случае отсутствия защитных перегородок.

Кроме того, приезжих готовы принимать на срок менее месяца на турбазах и базах отдыха в Приладожье - Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Правда с одним условием - размещать людей в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. Питание нужно приносить в дом или организовать на открытых верандах.

Всем постояльцам на турбазах выдадут средства индивидуальной защиты. Персонал баз отдыха должен работать в масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Отпуск 2020. Выбор есть

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Будет ли продлена программа льготной ипотеки
Чем мы дышим в самолете: специалисты развенчали популярные мифы