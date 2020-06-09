В Карелии с 9 июня открыли объекты туристического показа

В Карелии с сегодняшнего дня все объекты туристического показа, в том числе и расположенные внутри помещений, могут принимать группы путешественников. Но в них должно быть не более десяти человек и туристы обязаны соблюдать меры социального дистанцирования.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона, сообщает пресс-служба правительства республики. Люди должны быть в масках и перчатках. А вот сотрудникам, работающим с туристами, нужно использовать еще и очки или лицевые экраны в случае отсутствия защитных перегородок.

Кроме того, приезжих готовы принимать на срок менее месяца на турбазах и базах отдыха в Приладожье - Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Правда с одним условием - размещать людей в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами. Питание нужно приносить в дом или организовать на открытых верандах.

Всем постояльцам на турбазах выдадут средства индивидуальной защиты. Персонал баз отдыха должен работать в масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах.